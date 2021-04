editato in: da

Brad Pitt compie 57 anni: bellezza e talento in 20 film cult

Brad Pitt esce dalla clinica in sedia a rotelle e preoccupa i fan. Occhiali da sole, mascherina e felpa col cappuccio: l’attore è stato fotografato mentre lasciava una famosa struttura medica di Los Angeles decisamente provato. Gli scatti in cui è su una sedia a rotelle, diffusi da Page Six, hanno allarmato i fan del divo di Hollywood che hanno fatto diverse ipotesi.

Si è parlato prima di una possibile ricaduta di Brad nella dipendenza dall’alcol, poi di un problema al ginocchio dopo che anni fa l’attore si era infortunato giocando con i figli. In realtà poco dopo è stata proprio Page Six a chiarire cosa sia accaduto. L’ex marito di Angelina Jolie si è sottoposto a un piccolo intervento ai denti che ha richiesto una anestesia. Secondo la prassi imposta dalle assicurazioni in America, per sicurezza i pazienti che hanno subito un particolare tipo di sedazione, devono essere accompagnati fuori dalle strutture con alcune precauzioni.

Per questo Brad sarebbe stato portato via dalla clinica dal suo bodyguard su una sedia a rotelle. Nulla di grave dunque, anche se sorprende che il divo si sia sottoposto a un intervento a pochi giorni dagli Oscar 2021. Pitt infatti è stato annunciato fra i conduttori della serata insieme a Reese Witherspoon, Harrison Ford e Halle Berry. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il prossimo 25 aprile e, a differenza di quanto accaduto con i Bafta e i Golden Globe, sarà in presenza presso la Union Station, storica stazione ferroviaria di LA.

Lo scorso anno Brad aveva vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista con il ruolo di Cliff Booth in C’era una volta … a Hollywood. Pitt aveva dedicato il premio ai suoi sei figli che dopo il divorzio da Angelina Jolie sono finiti al centro di un’aspra battaglia legale fra i due coniugi. L’attrice infatti vorrebbe la custodia esclusiva dei figli, mentre Pitt non sarebbe risposto a rinunciare a loro. Una lotta senza esclusioni di colpi, fra rivelazioni, indiscrezioni e materiale depositato, che continua ormai da tempo e non sembra destinata a terminate molto presto.