L'amore per l'ex Francesco Renga non è mai svanito, è solo mutato: oggi i due si frequentano nuovamente per il piacere di farlo

Fonte: IPA Ambra Angiolini e Francesco Renga

Ambra Angiolini è molto serena nel parlare del suo rapporto con Francesco Renga. Sfrutta in realtà la sua esperienza personale per lanciare un messaggio importante. Si dà per scontato che due ex debbano detestarsi o al massimo sopportarsi. Si concepisce soltanto l’allontanamento, nel momento in cui non si è più coppia. Ha però offerto il suo esempio di vita vissuta e, in assenza di violenze e molestie, non comprende perché rinnegare quanto è ben noto di bello ci sia stato, anche se finito.

Ambra Angiolini e Francesco Renga

A lungo si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. I fan continuano a chiederlo a gran voce, come se si trattasse di una storyline da scrivere per due personaggi di una serie Tv.

La verità è che le loro strade sono sentimentalmente distanti, ma al tempo stesso vicine. La ben nota conduttrice ha preso parte a Il Riff lo scorso 11 maggio, parlando sul palco del proprio “amore folle” per il padre dei suoi figli. Qualcosa che non le è mai più capitato.

C’è stato di certo un momento di rabbia e incomprensione dopo l’addio. Difficile pensare si siano ritrovati sereni a chiacchierare e bere il giorno seguente. Il tempo ha però guarito qualche ferita, lasciando intatto il ricordo di quell’amore e, al tempo stesso, dando la possibilità ai due di coltivarne un altro tipo, profondo ma diverso.

Qualcosa che, come detto, oggi si fa fatica a concepire: “Siamo abituati alla guerra in tutte le cose del mondo. Due persone che si sono separate ma si amano lo stesso dunque suscitano dubbi e incertezze. Portano lo scompiglio. Guardate che non è sano tutto questo. È sano credere che qualcosa davvero si possa salvare, perché è la cosa giusta da fare”.

Un nuovo rapporto

Non è giusto ribadire come due genitori che non stanno più insieme si frequentino solo per il bene dei figli. Si tratta di un peso gettato sulle spalle dei piccoli, in questo caso Jolanda e Leonardo. Un modo per dire che se non fosse per loro, lei si sarebbe già liberata di quell’uomo che non fa più parte del suo progetto di vita.

La realtà è invece diversa e Ambra Angiolini e Francesco Renga si frequentano per il gusto di farlo. I motivi che li avevano legati all’inizio non sono spariti. Si è spenta una fiamma, quella che alimentava la coppia amorosa, ma non quella dell’amicizia e del rispetto. Si vedono ancora perché “non ci sono stati precedenti di violenza, psicologica o fisica. Non c’è dunque un motivo reale per non doversi più frequentare. Io ho superato la delusione e la rabbia e anche lui. Ci siamo così ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti, cioè un amore folle”.

Del resto lei non ha mai amato come con lui e lo ha ribadito. È certa di non aver trovato un sentimento del genere dopo di lui. E in nome di quell’amore “continuo a rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli”.

Si è detta felice del fatto che un video di loro due insieme scateni i sogni dei fan, che li rivogliono insieme. È un po’ come l’effetto di quei film d’amore che ci piace guardare e riguardare: “Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo”.