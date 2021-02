Amici 2021, il serale è sempre più vicino. E Leonardo conquista tutti

editato in: da

I ragazzi della scuola di Amici ormai sono ad un passo dalla fase finale del programma: manca solo un mese al Serale e cantanti e ballerini dovranno ancora una volta dimostrare il loro talento. Gli allievi dovranno affrontare sfide e prove sempre più difficili per arrivare alla finale della trasmissione.

Nel corso della puntata Maria De Filippi ha distribuito delle nuove maglie tra lo stupore dei ragazzi, che hanno scoperto dalle parole della conduttrice che da questo momento in poi dipenderà solo dalla loro tenacia e dal loro impegno approdare al Serale. Questa edizione infatti non prevede come nelle stagioni passate un numero di posti limitati: arrivare alla fase finale del programma – e quindi all’ambita vittoria – sarà determinato solo dal talento dei cantanti e ballerini, con il quale riusciranno a convincere i loro professori.

Al centro della puntata ci sono state le esibizioni dei ragazzi, che hanno fatto del loro meglio per confermare la maglia. Non sono mancati ovviamente gli scontri tra i professori, che anche questa volta hanno scambiato, in maniera più o meno accesa, i loro punti di vista sugli allievi della scuola.

Come nello scorso appuntamento, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto una nuova discussione su Esa. Ancora una volta la maestra di canto ha voluto sottolineare tutte le inesattezze e le mancanze del giovane durante le sue performance dal vivo, ma per Zerbi qualche imprecisione non compromette la capacità interpretativa del ragazzo: “A me non frega niente dei precisini, a me interessa che ci sia il cuore”, ha affermato.

E dopo i consueti battibecchi tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi è stato chiamato a confermare la maglia di Leonardo, sospesa la scorsa settimana.

Il giovane cantante infatti non aveva convinto del tutto il suo professore con un’esibizione mediocre: nel corso della puntata il ragazzo ha svelato di essere un ex obeso e di non avere la consapevolezza del suo corpo, aspetto che influisce negativamente sulle sue esibizioni.

Così il ragazzo ha stupito il suo maestro di canto con una performance emozionante, che ha fatto commuovere tutti in studio e gli è valsa una standing ovation di tutto lo studio. Tra gli applausi dei suoi compagni e degli spettatori Zerbi ha affermato entusiasta “Mi hai fregato!“, confermando la maglia al suo allievo.