Amici 2021, è scontro tra la Pettinelli e Zerbi: “Sei falso e pretestuoso”

Nuovo appuntamento con lo speciale del sabato di Amici, che settimana dopo settimana vede i ragazzi alle prese con esibizioni e sfide per mantenere il loro posto all’interno della scuola in attesa di arrivare alla fase finale.

La puntata è partita con una bella sorpresa per il pubblico: i The Kolors hanno presentato il loro nuovo singolo, Mal di gola, nello studio del programma di Maria de Filippi. Stash, che è diventato papà da qualche mese, ha detto: “Non dormo tanto, ma quando la guardo passa tutto”. E poi ha scherzato dicendo: “È nata col ciuffo come il mio, Maria lo sa perché le ho mandato la foto”.

Tra le sfide e le performance live di cantanti e ballerini, non potevano mancare gli scontri tra i professori, che anche questa volta hanno dato pepe alla puntata.

A discutere animatamente, questa volta, sono stati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che hanno avuto uno scambio di vedute particolarmente acceso su Esa. Durante la settimana infatti l’insegnante e il giovane allievo avevano già avuto dei contrasti, parlando in sala delle sue imprecisioni nelle esibizioni.

I toni però si erano alzati durante confronto tanto che il cantante si era sfogato con gli altri ragazzi perché la Pettinelli aveva giudicato Esa “stonato come una campana”.

Così in puntata si è parlato nuovamente della questione e a intervenire è stato Zerbi con l’intenzione di difendere il ragazzo: “Era lo sfogo di un ragazzo che si è sentito dire una cosa totalmente falsa, ossia che è stonato come una campana, che è molto diverso dall’essere stavolta imprecisi. Dire a un cantante ‘Sei stonato come una campana’ è l’offesa più grande ed è normale che reagisca in questo modo”.

Pronta la replica della Pettinelli, che ha alzato i toni della discussione tuonando: “Rudy non ti attaccare alle parole, è indifendibile. Non è un’offesa grave. Lui è un cantante e mi aspetto dai cantanti che le note vengano prese”.

Rudy però non ha accettato di buon grado la risposta della collega, rispondendo a tono: “Come mai quando canta Sangiovanni, che sicuramente non è il re dell’intonazione, non dici nulla? Perché hai paura di essere impopolare?”.

“Sei falso e pretestuoso come al solito!”, ha gridato la Pettinelli in preda all’ira. “Non mi dire queste cose perché mi fai imbufalire. È dal primo momento che Esa non mi piace! Non ti permettere di dirmi che ho paura di essere impopolare! Sei un bugiardo”.