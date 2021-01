Amici 2021, Evandro vuole lasciare la scuola ed è guerra fra Arisa e Zerbi

editato in: da

Evandro vuole lasciare la scuola di Amici 2021 e continua lo scontro fra Arisa e Rudy Zerbi. L’ultima puntata è stata piuttosto difficile per il cantante che ha ricevuto da Anna Pettinelli un vero e proprio ultimatum. L’insegnante di canto infatti ha chiesto al concorrente di impegnarsi di più o dovrà abbandonare il talent.

Evandro non ha reagito bene e dopo la puntata ha affermato di voler lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. “Non devo starci qua se devo fare queste cose – ha detto confidandosi in area relax con i compagni -. Non devo starci”. Gli altri ragazzi hanno provato a calmare il concorrente, ma il cantante ha ribadito la volontà di lasciare lo show dopo le critiche ricevute. “Ha ragione Zerbi, me ne devo andare – ha concluso -. Me ne vado io”. Il concorrente ha ammesso di essersi sentito inadeguato nel corso della diretta e di essere rimasto vittima dell’emozione. “Con quale faccia risalgo su quel palco – ha concluso -. Ma quale concentrare, me ne devo andare da qua. Non ci devo stare qua dentro”.

Evandro resterà o no ad Amici 2021? La produzione non ha chiarito e sembra che il mistero verrà sciolto solo nei prossimi giorni. Nel frattempo continua lo scontro fra Rudy Zerbi e Arisa, professori di canto nel talent. I due sono arrivati ai ferri corti a causa di Raffaele, cantante che Arisa ha definito “un grande artista”, scatenando la reazione contrariata del collega. “Maria, licenziami! Non sto scherzando! – ha tuonato -. È una rottura proprio, è una rottura. Io non penso che i miei siano i peggiori di tutti, però c’è una roba qui… Dovrei diventare pure io forse… Quando non mi piace qualcosa dovrei dire ‘Maria, guarda mi ha fatto un po’ ca**re’. Solo che io vado in protezione”.

Zerbi ha però invitato la cantante a non dare giudizi esagerati riguardo i suoi allievi. “Non puoi, non è un super artista – ha spiegato -. Lo diventerà magari, ma non lo è. Ride anche lui”. Arisa ha quindi confessato di sentire un accanimento nei confronti suoi e dei ragazzi che segue ad Amici 2021. “Io sono libera di essere buona, di essere cattiva – ha detto -, non vengo a mangiare a casa tua e non mi devi scocciare”.