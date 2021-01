Amici 2021: Zerbi provoca Arisa e il talento di Samuele conquista la Celentano

editato in: da

I ragazzi di Amici sono tornati in studio dopo la pausa natalizia: dopo un mese lontano dalle telecamere gli allievi della scuola più amata dal pubblico hanno dimostrato di essere più carichi che mai, pronti a sfidarsi per tenersi stretto il loro posto nel talent show condotto da Maria De Filippi.

I giovani talenti infatti hanno cominciato a gettare le basi per la fase del serale, quella più impegnativa e che li vedrà combattere per l’agognata vittoria.

Il primo speciale del 2021 è partito con grandi colpi di scena: durante le vacanze natalizie Rudy Zerbi ha mandato una lettera sia alla produzione che alla collega Arisa, affermando di aver trovato una cantante per la scuola più valida dei suoi allievi Kika, Arianna e Raffaele.

“A volte a me sembra che si colpiscano i ragazzi per colpire i professori“, ha affermato Arisa dopo aver ascoltato le parole della lettera. Prontamente Zerbi ha voluto sottolineare che non ha alcuna antipatia per la cantautrice, ma che la reputa troppo magnanima per un format come questo: “Io non voglio colpire nessuno, semplicemente non ritengo meritevoli nessuno di tutte e tre”, ha detto.

A quel punto Arisa si è rifiutata di scegliere uno dei tre ragazzi, incapace di mandare in sfida uno dei suoi allievi. “Io non scelgo, voglio vedere cosa fa Rudy”, ha detto lei, mentre Zerbi, convintissimo della sua decisione, ha fatto gareggiare tutti e tre i cantanti contro Ibla, l’allieva da lui proposta.

Dopo essersi esibiti con i loro cavalli di battaglia, a ottenere la maglia sono stati in prima battuta Ibla e Raffaele, lasciando l’ultima manche a Kika contro Arianna. Ad abbandonare la scuola è stata la cantante siciliana, che non ha nascosto la delusione: “Anche fuori da qui continuerò a seguire i miei sogni”, ha detto la giovane con il volto rigato dalle lacrime.

Dopo la sfida spazio al ballo: tra le performance della puntata quella più meritevole di attenzione è stata sicuramente quella di Samuele, che spronato dalla stessa Maria De Filippi, ha portato sul palco una coreografia corale da lui ideata, basata sul celebre discorso di Martin Luther King.

Il giovane ballerino, che ha coinvolto i suoi compagni, ha lasciato tutti a bocca aperta con una coreografia molto toccante e dal profondo significato, eclissando tutte le polemiche della puntata.

Tantissimi i complimenti per Samuele, sia da Lorella Cuccarini – collegata da casa a causa della positività al Covid – che da Veronica Peparini. Ma a stupire sono state le parole di ammirazione della Celentano: “Mi è piaciuto molto che si è messo in seconda fila, solitamente i ballerini vogliono essere protagonisti. E giustamente si è concentrato sulle parole, sull’ideologia… Sei speciale Samuele“.