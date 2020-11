Chi è Federica La Rocca di Amici 2020

editato in: da

Federica La Rocca, detta Kika, è una delle nuove cantanti della scuola di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La giovane cantante è nata il 28 novembre 1998, è originaria di Caltanissetta e prima di entrare nel programma faceva la barista: “A 16 anni sentivo di non avere più sogni, ho lasciato la scuola ed era come avere davanti a me un grande buco nero – ha raccontato alla conduttrice -. C’era qualcosa che non andava, e poi piano piano grazie alla musica e al canto tutto è passato”.

La ragazza ha coltivato la sua passione per il canto da autodidatta, imparando da sola anche a suonare il pianoforte e la chitarra. Ad Amici si è presentata intonando Summertime Sadness di Lana Del Rey, riuscendo ad ottenere un banco nella scuola più ambita d’Italia.

La giovane cantante ha subito conquistato Arisa, che ha visto in lei una luce speciale, mentre non ha ricevuto riscontri positivi dagli altri due insegnanti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: l’insegnante infatti durante la sua esibizione le ha bloccato per qualche secondo la musica, fatta ripartire dopo poco da Arisa appunto, che l’ha voluta nella sua scuderia.

“Un sogno che si avvera… Andrò avanti sempre. Questo è ciò che voglio dalla mia vita… Voglio vivere di musica, la mia compagna di avventure e sventure”, ha scritto sul suo profilo Instagram ringraziando i suoi supporter. Nel giro di due settimane infatti sono nate tantissime fan page di Kika sui social, che confermano il grande affetto del pubblico.

Federica può contare anche sul sostegno e sull’appoggio della sorella Luana, la sua più grande fan, e del suo nipotino che fa spesso capolino tra le sue foto e i video del suo profilo Instagram. Federica La Rocca, poi, ha ricevuto una lettera con cui la famiglia ha cercato d’incoraggiarla: