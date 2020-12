Stash, la prima foto con la figlia Grace: “Spero di essere sempre la tua certezza”

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Una foto dolcissima quella che ritrae Stash con la sua piccola tra le braccia: il cantante dei The Kolors ed ex insegnante di Amici è diventato papà da pochissimo di Grace, nata dall’amore con la compagna Giulia Belmonte.

Lo scatto, condiviso sul suo profilo, ha raccolto tantissimi like e commenti di fan e amici. A corredo del post una frase da far sciogliere il cuore: “Spero di essere sempre la tua certezza… Come sei tu per me“. E tra i commenti spicca quello della sua Giulia, che ha scritto: “Voi, la mia certezza!”.

La coppia, fin dal primo istante, nonostante la riservatezza che li ha sempre contraddistinti, hanno mostrato un grandissimo entusiasmo per l’arrivo della loro bambina, condiviso con gli innumerevoli fan del cantante.

“È nata Grace ed è la cosa più bella del mondo” aveva scritto Stash su Instagram il giorno della sua nascita. E poi i tanti video e post prima del suo arrivo, colmi d’amore: “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! – aveva scritto accanto allo scatto in cui sorrideva, accarezzando il pancione della compagna Giulia -. E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa…eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”.

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Stash aveva raccontato l’esperienza della paternità: “È stranissimo, è un’emozione nuova”. In collegamento in quell’occasione anche Giulia, che sorridente e bellissima aveva detto: “Sono in un vortice di emozioni che non riesco nemmeno a spiegare”. Poi aveva aggiunto che Stash è un papà da “dieci” che durante il giorno canta le canzoni alla sua piccola.

Una storia d’amore, quella tra i due, iniziata tre anni fa e tenuta lontano dai riflettori. La coppia infatti è uscita allo scoperto solo la scorsa primavera, per poi annunciare la gravidanza nel corso di una puntata dello show Amici Speciali.

“In questo momento sono sicuro che fino ad oggi la cosa più bella è lei – ha confessato alla Toffanin – io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace”.