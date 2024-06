Fonte: IPA Louisa Jacobson

Nel mese del pride e nel giorno dei 75 anni della famosissima mamma, l’attrice e figlia d’arte Louisa Jacobson, nata dai lombi di Meryl Streep, ha scelto di fare coming out. Con la discrezione e l’ironia che le sono proprie, ha presentato su Instagram la sua fidanzata.

“Felice di entrare in questa nuova gioiosa era” ha scritto Louisa Jacobson – che ha scelto di rinunciare al cognome famoso ma è figlia di Meryl Streep e dell’ex marito Don Gummer – riferendosi a un articolo di giornale che parla di una “nuova gioiosa era della moda lesbica”. Seguono un cuore fiammeggiante e la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità Lgbtqia+.

A corredo, alcuni scatti che la ritraggono, elegantissima e sensuale, con indosso abiti d’alta moda e, la foto più importante, un selfie con la nuova fidanzata. Nuova per tutti ma non per lei. Si tratta della producer Anna Blundell che, secondo le indiscrezioni, è al suo fianco ormai da quasi un anno. I commenti dei quasi 50mila follower di Louisa non si sono fatti attendere e sono tutti di gioiose felicitazioni.

Il coming out della figlia di Meryl Streep

Per fare coming out, Louisa Jacobson non ha scelto un giorno qualunque, bensì quello del 75esimo compleanno di mamma Meryl. Seppur qualche indizio era già stato dato in precedenza. Numerose foto in compagnia di Anna – seppur in atteggiamenti amichevoli – e lo scatto accanto al libro How to be gay (Come essere gay) di David Halperin. In quell’occasione, aveva augurato a tutti un buon mese del pride.

Finalmente libera di esprimere sé stessa questa figlia d’arte che solo recentemente ha scelto di seguire le orme della madre. 33 anni quest’anno, Louisa si è laureata in psicologia e, in seguito, ha lavorato per alcuni anni in un’agenzia pubblicitaria. Poi il cambio di rotta: il corso all’American Drama Academy di Oxford e una laurea magistrale alla Yale School of Drama. Solo il meglio per la più giovane erede della regina di Hollywood.

Negli ultimi tempi, Jacobson si è fatta notare per la partecipazione alla popolare serie tv in costume The Gilded Age. Ci è arrivata con calma, ma è oggi collega delle due sorelle maggiori, le attrici Mamie e Grace. Mentre il maschietto di casa, Henry Wolfe, è sempre artista ma di un altro settore e fa il musicista.

Ha fatto coming out sì, ma non aspettiamoci altro da questa attrice di teatro, televisiva ed ex modella con due lauree e un master. Louisa – così come il resto della famiglia (Meryl ci ha messo sei anni ad annunciare il divorzio) – è molto riservata e non ha mai fatto trapelare alcun dettaglio della sua vita privata. Così riservata da scegliere di allontanarsi dal cognome di famiglia, ma non dalla famiglia stessa. Non passa più di qualche giorno senza sentire la madre e torna a casa per passare del tempo con i genitori ogni volta che può.