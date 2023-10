Fonte: IPA Meryl Streep e l'ex marito Don Gummer

Meryl Streep e il marito Don Gummer si sono separati. Un amore lunghissimo, che non finisce di certo con il divorzio, ma che oggi si è trasformato in qualcosa di molto diverso. E così, la coppia ha deciso di prendere strade separate, dopo 45 anni, hanno scelto di vivere separati. Una scelta che arriva dopo 6 anni e che mette fine a un ciclo importantissimo della loro vita. I due si sono infatti sposati nel 1978 e hanno quattro figli: Henry, 43 anni, Mamie, 40, Grace, 37, e Louisa Jacobson, di 30 anni.

L’addio di Meryl Streep a Don Gummer

Secondo quanto riporta Page Six, Meryl Streep e Don Gummer “sono separati da più di 6 anni e, sebbene si prenderanno sempre cura l’uno dell’altro, hanno scelto di vivere separati”. Sarebbero infatti passati anni dall’ultima volta in cui l’attrice è stata vista in compagnia di suo marito Don Gummer. L’ultima apparizione risalirebbe addirittura al 2018, anno in cui presero parte insieme alla Notte degli Oscar. La loro separazione non sarebbe quindi recente e sarebbero divisi da almeno sei anni. Solo ora, però, avrebbero deciso di formalizzare questa condizione. Una storia affine a quella di Jada Pinkett Smith e Will Smith, che sarebbero separati da 7 anni.

Lei ha sempre parlato poco del loro matrimonio. Una delle sue dichiarazioni risale infatti a oltre 20 anni fa: “Non esiste una tabella di marcia su come crescere una famiglia: è sempre una trattativa enorme. Ma ho anche bisogno di lavorare e di avere enormi legami d’amore nella mia vita. Non riesco a immaginare di evitare l’uno per l’altro”.

Come si sono conosciuti

Meryl Streep e Don Gummer si sono conosciuti nel 1978 grazie al fratello di lei, che li aveva presentati. Si sono sposati a settembre, quindi subito dopo il primo incontro, ma dopo la tragica scomparsa del fidanzato dell’attrice americana – John Cazale – scomparso per un tumore ai polmoni. Della sua morte aveva parlato anche successivamente, spiegando di averla sempre portata dentro di sé: “La sua morte è ancora dentro di me. Mi ha costretto ad affrontare la mia mortalità e, una volta fatto questo, ho guardato le cose in modo diverso”.

Don Gummer, che allora era amico di suo fratello, era stato al suo fianco nel momento più difficile. Inevitabile, quindi, che tra loro nascesse un sentimento più profondo che li ha portati fino al matrimonio da cui sono nati 4 figli e 5 nipoti. I loro ragazzi hanno seguito le orme dei genitori. Il figlio Harry è diventato un musicista, mentre Louisa ha recitato nella serie di HBO Max The Gilded Age.

È attrice anche Mamie, che nella sua carriera ha recitato in progetti come Heartburn ed Emily Owens mentre Grace è apparsa in Dr. Death, Mr. Robot e anche American Horror Story: Freak Show. Sulla crescita dei figli, aveva dichiarato al Sydney Morning Herald nel 2019 di essersi concentrata sul “lavoro di squadra”: “È tutto. Mio marito Don era…molto coinvolto. Era un po’ più rilassato quando si trattava di crescere i figli. Io ero più una mamma tigre”.

Nei tantissimi anni che hanno trascorso come marito e moglie, si sono sostenuti a vicenda. Un amore che ha superato moltissime difficoltà e che oggi si è trasformato in una profonda stima reciproca.