Jada Pinkett Smith e Will Smith sono separati da sette anni. Dal 2016, la coppia ha preso strade separate. Una notizia che ha lasciato attoniti un po’ tutti, dal momento in cui nelle uscite pubbliche sono sempre stati insieme. Come non ricordare, infatti, la “difesa” di Will Smith nei confronti di Jada agli Oscar del 2022, quando ha colpito Chris Rock con un pugno? “Eravamo lì come famiglia”, ha chiarito, però, l’attrice.

Quando pensiamo di sapere tutto sui vip di Hollywood, ecco che siamo pronti a ricrederci. Ed è proprio questo il caso di Jada Pinkett Smith e Will Smith. In occasione della promozione del memoir Worthy, sta rilasciando diverse interviste, come quella a People, dove ha confermato la separazione. “Arrivati al 2016 eravamo esausti di provarci”. Un matrimonio, dunque, messo a dura prova, nonostante i numerosi tentativi di riavvicinamento.

La certezza è derivata dalla distanza tra loro. “Penso che fossimo entrambi bloccati nella fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona. Avevo promesso però che non ci sarebbe mai un motivo per divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa”. Sposati dal 1997, nonostante siano ormai trascorsi ben 7 anni da quella decisione, non hanno mai scelto di divorziare.

Naturalmente, durante l’intervista, si è toccato anche un ulteriore tasto, ovvero quello degli Oscar 2022, quando Will Smith ha colpito Chris Rock dopo una “battuta”. “Sì, vivevamo vite separate, ma eravamo lì come famiglia. (…) Lo schiaffo? Credevo fosse una scenetta, non pensavo fosse possibile. Solamente quando lui è tornato a sedere ho capito che era tutto vero”. Al Today Show, la Pinkett ha anche aggiunto che non le è chiaro il motivo della rabbia di Smith. “Speravo che le vecchie tensioni fossero ormai un capitolo chiuso”.

La storia d’amore e le difficoltà tra Jada Pinkett Smith e Will Smith

Nessun divorzio all’orizzonte, però, almeno per ora. “Abbiamo svolto insieme un lavoro davvero pesante, abbiamo provato un profondo amore l’una per l’altro e scopriremo come sarà per noi più avanti”, ha spiegato l’attrice. La loro, volente o nolente, è una relazione ventennale. E di notizie ne sono circolate tante: indiscrezioni, sì, ma anche tradimenti, o persino abusi.

Fino ad oggi, il loro è stato descritto come uno dei matrimoni più duraturi di Hollywood. Ebbene, dopo “appena” sette anni dalla separazione, abbiamo scoperto che non è proprio così. Ma è anche vero che le difficoltà sono sempre state riportate in prima pagina. Dal loro incontro, avvenuto durante un’audizione, di tempo ne è passato. Si sono infatti sposati nella notte di Capodanno del 1997, per poi allargare subito la famiglia.

Nella buona e nella cattiva sorta sono rimasti insieme. Persino ora, nonostante la separazione, non hanno ancora deciso di rompere definitivamente il matrimonio mettendo un punto con il divorzio. In effetti, avrebbe già dovuto far riflettere la loro dichiarazione sull’essere una “coppia aperta”, che hanno confermato solo dopo il tradimento di lei con August Alsina, un affaire finito in prima pagina. In ogni caso, anche Will Smith ha avuto delle relazioni extraconiugali.