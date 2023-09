Jada Pinkett Smith come un fiore in bianco latte

Una delle attrici più amate di Hollywood, moglie a sua volta di uno dei volti più iconici del cinema (scandali a parte) e mamma di due ragazzi bellissimi. Certo, la sua è una famiglia un po' sui generis, ma non possiamo che apprezzare l'eleganza, lo stile e il buon gusto di Jada Pinkett Smith, che il 18 settembre 2023 ha compiuto 53 anni. L'ultimo esempio in ordine di tempo è senza dubbio l'abito bianco latte con gonna asimmetrica e blusa a dolcevita con strass indossato per la première di Emancipation a Los Angeles. Una creazione di Stephane Rolland che ha abbinato ai gioielli tempestati di diamanti di Kat Kim.