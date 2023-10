Fonte: IPA Jada Pinkett Smith, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour e scandali

Nel mito greco la colpa dei padri ricadeva sempre, ingiustamente, sui figli. Nel contemporaneo regno di Hollywood, a colpire gli eredi è l’indiscrezione dei genitori. Ma sono intenzionati a porre fine alla nefasta consuetudine i figli di Will Smith e Jada Pinkett, che accusano la madre di aver la bocca troppo larga quando si parla di questioni private. I figli dell’attore si sono schierati in difesa del padre e del suo diritto alla privacy.

Le rivelazioni di Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett, moglie – o quasi ex moglie – di Will Smith sta in questi giorni promuovendo la propria autobiografia Worthy. Nel libro, la compagna del celebre attore svela tutti i retroscena della loro relazione e rivela, per la prima volta, una separazione in atto già dal 2016. Nonostante non si parli di divorzio, pare che Smith e compagna vivano completamente separati da ormai quasi due anni.

Le difficoltà affrontate da una delle coppie più durature di Hollywood, insieme dal 1997, sono state tante e tutte, volenti o nolenti i diretti interessati, finite sulle prime pagine dei giornali. Dal tradimento di lei con August Alsina alle relazioni extraconiugali di lui. Fino al famoso schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar.

Eppure, Will Smith e Jada Pinkett restano insieme: “Avevo promesso che non ci sarebbe mai un motivo per divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa. Abbiamo svolto insieme un lavoro davvero pesante, abbiamo provato un profondo amore l’una per l’altro e scopriremo come sarà per noi più avanti” ha dichiarato la donna. E le sue parole non sono piaciute ai figli.

La reazione dei figli, dalla parte di Will Smith

Trey, Willow e Jaden Smith, il primo nato dalla precedente relazione di Will con Sheree Zampino, non sono affatto contenti del clamore suscitato dalle recenti rivelazioni della madre. “Sono molto dispiaciuti per loro padre, in seguito a tutti i titoli circolati sui loro genitori” ha rivelato Entertainment Tonight. I ragazzi si preoccupano per la serenità del padre: “Sanno che ne ha passate tante ultimamente e questo non aiuta. Speravano che alcune delle questioni di famiglia restassero private”. Dal canto suo, rivela una fonte vicina all’attore, lui “sta provando a non lasciarsi influenzare dalle chiacchiere esterne. Will ama Jada, è sempre stato dalla sua parte e lo sarà per sempre. Sta cercando di esserle di sostegno, ma allo stesso tempo di prendersi cura di sé”.

Trey, Jaden e Willow: chi sono i figli di Will Smith

Trey Smith, il primogenito del divo di Hollywood, nato dal matrimonio con l’ex moglie Sheree Zampino, ha 28 anni e, come il padre e i fratelli, lavora nel mondo dello spettacolo. Come attore ha preso parte al noto show televisivo All of Us e lo scorso anno ha pubblicato un album come cantante solista. Quello tra lui e il padre è un rapporto complicato, i due si sono allontanati in seguito al divorzio e solo poco tempo fa hanno ristabilito i contatti, legandosi anche ai fratellastri e alla matrigna, da lui chiamata “mamma bonus”.

Il secondogenito Jaden, 25 anni, è il bambino che recitò accanto al padre nel film premio Oscar La ricerca della felicità. La carriera da attore bambino – proseguita in altri titoli di successo come Karate Kid – è stata poi abbandonata a favore della musica. Così come Willow, la più piccola di casa, affermata rapper da quasi 12 milioni di follower su Instagram.