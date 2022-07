“Siete amati”, Willow Smith su Instagram racconta la sua battaglia

Giovanissima, ma con le idee ben chiare. Stiamo parlando di Willow Smith, figlia degli attori Will e Jada Pinkett Smith. Anche lei un’attrice, poi cantante e produttrice discografica. Ma è anche una donna che sa il fatto suo, che ha dovuto affrontare delle difficoltà e che ora, forte delle consapevolezze acquisite, vuole lanciare un messaggio che racconta la sua battaglia.

Willow Smith, il suo messaggio su Instagram

Un messaggio forte, potente, espresso con chiarezza e senza giri di parole. È quello che Willow Smith ha condiviso sul suo profilo Instagram a corredo di un breve video che la vede in costume, su una roccia, girarsi e sorridere all’obiettivo.

Figlia degli attori Will Smith e Jada Pinkett Smith, 22 anni il prossimo ottobre 2022, attrice, cantante e produttrice discografica, ha affidato al suo profilo social un testo che trasmette forza e che al tempo stesso racconta la battaglia che lei stessa ha dovuto combattere.

Nella didascalia si legge: “Solo un piccolo promemoria che il nostro valore come esseri umani non risiede nelle nostre capacità esterne o nella nostra produttività. Il nostro valore è innato, uguale, e conferitoci da un’entità divina superiore”.

Poi Willow ha aggiunto: “Ho lottato tanto con questo, di recente, e davvero mi si spezza il cuore quando mi permetto di allontanarmi da quel percorso mentale ed emotivo. Sappiate solo che siete amati, contate, e avete valore, non importa ciò che il mondo o le vostre insicurezze vi hanno fatto credere”.

Parole importanti, perché si collegano anche al fatto che già in passato la figlia di Will e Jada Pinkett Smith aveva raccontato della sua battaglia per la salute mentale, compreso il fatto di aver avuto atteggiamenti autolesionistici quando era adolescente.

Il messaggio, quindi, arriva forte e chiaro e vuole sottolineare come sia importante ricordarsi di essere amati e che il valore non sta in ciò che si fa, ma in quello che si è in quanto esseri umani.

Willow Smith, il sostegno a mamma Jada, la famiglia e la carriera

È la figlia di due personaggi di successo. Il padre è Will Smith, cantante, attore, che di recente ha vinto l’Oscar. Un momento emozionate per la sua carriera oscurato da un gesto che ha lasciato senza parole. Infatti durante la notte degli Oscar, dopo una battuta del comico Chris Rock sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett Smith (a causa dell’alopecia, ndr) è salito sul palco per tirargli uno schiaffo. Un momento di profondo imbarazzo per il mondo intero, che ha visto un grande attore compiere un gesto violento e inaspettato.

La ragione è stata la battuta, certamente infelice, sull’alopecia di cui soffre l’attrice moglie di Will Smith. Forse un po’ per solidarietà nei confronti della madre, Willow da tempo sfoggia una testa completamente rasata. Così infatti si era presentata sul red carpet della notte degli Oscar e così la si vede nel breve video Instagram.

Willow festeggerà 22 anni a ottobre e, pur essendo giovanissima, dimostra una grande maturità e un spiccato talento. Cantante, attrice, icona di bellezza e modella è senza dubbio un esempio per la generazione Z. A dirlo sono anche i numeri: su Instagram è seguita da oltre 10milioni di follower.

