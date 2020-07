Amare vuol dire avere il coraggio di dire sempre la verità

editato in: da

Il vero amore è sempre sincero, leale e coraggioso, e anche quando sembra che tutto è perduto, nulla lo è realmente. Il dialogo, l’ascolto e la comunicazione possono riaccendere il fuoco vivo, apparentemente spento, del sentimento più forte del mondo.

Ce lo hanno raccontato i filosofi e i poeti, i romanzi più belli di sempre e ancora le canzoni d’amore, e oggi ce lo insegnano Jada Pinkett e Will Smith, le due celebrities protagoniste di un matrimonio che sembrava ormai al capolinea e che invece è oggi più forte che mai.

Perché l’amore vero, lo sappiamo bene, sa resistere a ogni tempesta. Così Jada, moglie di Will Smith da oltre vent’anni, ha scelto di essere sincera e leale, fino in fondo, nei confronti del marito e di quella promessa d’amore fatta all’attore nel lontano 1997, confessandogli di averlo tradito.

In occasione del Red Table Talk, un format digitale condotto dall’attrice su Facebook, la Pinkett si è trovata faccia a faccia con suo marito, e con i fantasmi del suo passato, e ha deciso di raccontargli tutta la verità rispetto alla relazione extra coniugale avuta con il rapper August Alsina, più giovane della donna di 21 anni, conosciuto tramite il figlio Jaden.

Una relazione iniziata quattro anni fa, proprio quando il matrimonio tra i due sembrava finito per sempre. La confessione è arrivata dopo le parole del rapper Alsina che, in una recente intervista, aveva ammesso di aver avuto in passato una storia con Jada.

Non ha nascosto nulla, né tantomeno ha cercato di giustificarsi, la signora Smith ha guardato negli occhi suo marito e gli ha raccontato tutta la verità: “volevo solo stare bene”, ha confessato Jada, ricordando quel periodo come uno dei più dolorosi di tutta la sua vita, a un’amorevole e comprensivo Will Smith.

Consapevole dei suoi sbagli, l’attore statunitense ha infatti confessato che anche lui ha commesso degli errori nei confronti di sua moglie, come il tradimento con la collega Margot Robbie, aggiungendo dolore e sofferenza ad una situazione di per sé già delicata. Tuttavia, entrambi si sono mostrati tenaci e convinti di poter superare ogni ostacolo, offrendosi quindi una possibilità per ricominciare.

Jada e Will ora sono tornati insieme, e si sono promessi, prima di ogni altra cosa, di essere sinceri l’uno con l’altra sempre, come ha dimostrato la Pinkett proprio in questa occasione.

Una storia che ci insegna che anche quando capita di sbagliare, di perdersi e di allontanarsi dai punti fermi, l’amore resta sempre lì, in attesa di essere salvato e preservato con tenacia, sincerità e coraggio.