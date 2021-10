Il cibo è uno dei piaceri della vita, qualcosa che ci rende felici ed energici, simbolo di condivisione e di socialità. Ma varrà la stessa cosa anche nella dimensione onirica? Ammettiamolo, a chi non è mai capitato, almeno una volta, di sognare di mangiare? Si tratta, infatti, di un sogno abbastanza ricorrente che può assumere diversi significati in relazione al tipo di lettura che gli viene dato. Generalmente, sognare di mangiare indica qualcosa di positivo: la volontà di raggiungere un obiettivo o un traguardo importante della nostra vita.

Ma può simboleggiare anche uno stato d’ansia, di preoccupazione e d’inquietudine. Oppure ancora un desiderio sessuale e di maggiore affetto. Ovviamente, le varie interpretazioni dipendono e vengono influenzate dal tipo di cibo che sogniamo di assumere (carne, pasta, uva), al modo in cui lo facciamo (in compagnia, da soli) e a quanto ne assumiamo (tanto, poco). Vediamo insieme, in questo articolo, cosa vuol dire sognare di mangiare cibo e alcuni significati che può assumere.

Sognare la carne cruda

Tra le tante accezioni, sognare la carne cruda può simboleggiare la passione e il desiderio sessuale e, di conseguenza, la volontà di soddisfare i propri istinti “carnali”. Ma non solo. Se sogniamo di mangiare carne cruda, al sangue e senza provare alcun tipo di fastidio, può indicare quanto detto sopra, ovvero desiderio, attrazione o un piacere soddisfatto e, in alcuni casi, anche astinenza.

Se al contrario proviamo un certo disgusto nel mangiarla, allora potrebbe indicare un trauma, sempre relativo al campo sessuale. Invece, se sogniamo di vedere qualcuno che mangia carne cruda, in questo caso significa che abbiamo “paura” di lei e temiamo possa farci del male.

Sognare di mangiare pasta

Nei sogni, la pasta indica la volontà di raggiungere un obiettivo importante o che qualcosa di interessante e nuovo sta per accadere nella vostra vita. Assume, quindi, un’accezione positiva. Ma il significato può cambiare in base al tipo di formato di pasta che si sogna. Più precisamente, gli spaghetti indicano le difficoltà, i maccheroni la solidarietà, la pasta sfoglia la prudenza, la pasta fresca grandi soddisfazioni.

Se poi il sogno verte sul mangiarla, allora tutto può cambiare nuovamente. Nello specifico, sognare di mangiare pasta rappresenta il benessere e la prosperità. Al contrario, se sogniamo qualcuno che la mangia significa che siamo insoddisfatti o frustrati.

Sognare di mangiare uva bianca

Nella dimensione onirica, l’uva ha sicuramente un significato positivo: è, infatti, un segno di buon auspicio. Indica la fertilità e la fecondità, la ricchezza e l’abbondanza, la felicità e il benessere. In particolare, sognare di mangiare uva è simbolo di soddisfazioni e di gioia, nonché di dolcezza.

Rappresenta delle nuove amicizie se viene mangiata da un’altra persona. Se, invece, è dolce indica un incontro, mentre se è aspra dei problemi. Ovviamente, anche il colore dell’uva fa la sua parte, intervenendo sul significato. Infatti, l’uva bianca simboleggia l’amicizia o un problema risolto, l’uva

Sognare di mangiare in compagnia

Nella vita di tutti i giorni, il cibo è simbolo di condivisione. Ci sentiamo appagati e felici perché stiamo insieme alle persone che amiamo. Perché si sa che mangiare in compagnia è molto più bello che gustarsi gli alimenti da soli. Ma sarà così anche per i sogni? O la situazione si ribalta? C’è da dire che in questo caso il significato dei sogni potrebbe avvicinarsi alla realtà.

Sognare di mangiare in compagnia di qualcuno simboleggia l’armonia e un momento felice. Se per di più questo avviene durante un banchetto o un matrimonio, allora, significa che qualcosa di importante sta per accadere nella vostra vita. Al contrario, mangiare da soli indica la solitudine e l’indipendenza o un periodo difficile.

Sognare di mangiare tanto

Infine, veniamo all’ultima interpretazione che proponiamo in questo articolo, ovvero sognare di mangiare tanto. In questo caso, potrebbe indicare una mancanza d’affetto o la volontà di una maggiore integrazione sociale, soprattutto se nella dimensione onirica si tende a mangiare troppo fino alla nausea.

Se, invece, sogniamo un’altra persona abbuffarsi, il tutto si lega alla sfera sentimentale, simboleggiando la ricerca di una vita affettiva migliore. Diversamente, se sogniamo di mangiare poco cibo allora potrebbe indicare un segreto nascosto, ma che dovremmo rivelare.