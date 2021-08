editato in: da

I sogni sono una manifestazione importante della nostra elaborazione psicologica, ci aiutano a riorganizzare quelle emozioni profonde che viviamo da svegli. Avere un sogno ricorrente, specifico, può avere un significato preciso, il subconscio vuole dirti qualcosa. Quando hai una vita stressante, ad esempio, i sogni tendono a riflettere l’agitazione che vive in te esprimendosi con una serie di simboli molto comuni. Anche se non hai mai avuto una carie in tutta la tua vita potrebbe capitarti di sognare di perdere i denti, uno degli incubi più ricorrenti che turbano il nostro sonno. Spesso il sogno sembra così reale che quando ti svegli senti davvero male alla bocca. Se succede ripetutamente potrebbe esserci un problema che necessita di essere risolto. Sognare che cadono i denti può essere collegato a un periodo di debolezza o essere causato da stress psicologico: scopri come interpretare il sogno e tutti i suoi significati.

Cosa significa sognare di perdere i denti

Le analisi dei sogni sono collegate a ciò che ti sta capitando nella vita reale. Per poterne capire il significato pensa a cosa hai provato al risveglio: spavento? Ti sei ricordata di qualcosa di imbarazzante? Hai sentito la mancanza di qualcuno o qualcosa? Prenditi qualche minuto per analizzare le tue sensazioni. Una persona senza denti non è di certo il ritratto della salute, forse ci sono cose che non riesci ad affrontare nella vita reale e che ti stanno facendo ammalare psicologicamente. Le interpretazioni sul sogno dei denti che cadono sono molteplici, tra le più comuni c’è quella legata alla perdita personale, come la morte di una persona cara, la fine di una relazione, l’aver perso la casa o il lavoro. Puoi sentire la mancanza di qualcuno talmente tanto da sentire un vuoto incolmabile dentro di te.

Nelle interpretazioni popolari sognare di perdere i denti porta male in quanto può essere presagio di morte, in altre invece è una cosa positiva che annuncia soldi in arrivo. I denti sono nella nostra bocca e i sogni che sono legati a questa determinata zona sono spesso collegati ai problemi di comunicazione, come ad esempio simboleggiare il rimorso di aver detto cose sbagliate a qualcuno. Magari dovresti cambiare o correggere il tuo modo di comunicare, sei così stressata che non pensi prima di parlare o ti capita ultimamente di essere maleducata. Il dente resta appeso ma non cade? Domandati se ci sono cose che vorresti dire ma che non riesci a esprimere, se non farlo ti provoca dolore o collera, e sforzati a tirare fuori quelle parole anche se può essere difficile.

Sognare di perdere i denti davanti è legato alla perdita di controllo di sé stessi o sugli altri, a un sentimento di impotenza, alla fatica di affrontare situazioni difficili, sia in ambito professionale che sentimentale. Se pensi che spesso celiamo dietro a un sorriso le nostre debolezze, non poterlo più fare ci renderebbe fragili e vulnerabili. I denti ci aiutano a masticare il nostro cibo e quindi a sopravvivere, la loro assenza è associata alla perdita di potere. La cosa migliore da fare in questo caso è iniziare a prendersi cura dei tuoi bisogni. Fatti valere e non aver paura di esprime tutto ciò che ti disturba.

Sognare di perdere i denti può avere come significato la paura di invecchiare. Una paura reale che genera questo sogno ricorrente soprattutto nelle donne in menopausa. Oppure, al contrario, potresti aver vissuto durante la giornata qualcosa che ti ha riportato all’infanzia, ricordi che hanno risvegliato nell’inconscio esperienze ed emozioni di quando eri una bambina con i denti da latte, al desiderio di voler tornare a quel periodo della tua vita in cui non avevi responsabilità e tutto era più semplice. Quanto ero bello quando credevi nel topolino o nella fatina ed eri entusiasta dei nuovi denti che spuntavano dalle tue gengive!.

Cambiare i denti quando sei piccola è un momento di passaggio verso l’età adulta, sognarlo può voler dire che sei pronta per nuove sfide e per affrontare cambiamenti importanti nella tua vita. Il cambiamento o la trasformazione è una delle interpretazioni più popolari dei sogni sui denti. Carl Jung interpretava il sognare denti che cadono come un simbolo di rinascita, collegato a un momento di cambiamento e rinnovamento.