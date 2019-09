Cinque lavori da fare in casa in preparazione dell’autunno

editato in: da

Manca ormai pochissimo all’autunno, ed è tempo di pensare alla propria casa: del resto, esiste forse un periodo migliore per dedicarsi ai piccoli lavori di ristrutturazione, a cambiare le decorazioni e a preparare la propria abitazione all’arrivo del freddo?

A suggerire cinque lavori perfetti da fare nei mesi autunnali è Habitissimo.

Tinteggiare le pareti. L’inizio dell’autunno è il periodo migliore per rinfrescare le pareti. Innanzitutto, per ridare alle stanze un aspetto più “salubre”, cancellando gli eventuali segni ed eliminando quelle piccole macchie d’umidità e di muffa che può succedere si presentino nei vari ambienti. Ma anche perché, con la stagione autunnale, il nostro cervello ha bisogno di toni pastello, di sfumature grigie e beige. Se voleste puntare su un colore evergreen, che sia perfetto tutto l’anno, meglio scegliere il grigio: è elegante, delicato, e si sposa con qualsiasi tipo d’arredo.

Rivisitare la sala da pranzo. Se d’estate si esce spesso, e si organizzano cene in giardino o sul terrazzo, in autunno sono gli interni ad essere vissuti maggiormente. Ecco quindi che è alla sala da pranzo che bisogna prestare la massima attenzione, preparandola all’arrivo degli ospiti. Come fare? Decorandola con oggetti tradizionali, magari in legno, per donarle un aspetto confortevole.

Cambiare il pavimento. Se il pavimento di casa è rotto, rovinato o semplicemente voleste cambiarlo per dare un nuovo look agli ambienti, l’autunno è il momento giusto per farlo. Su cosa puntare? Ovviamente sul legno. Con un bel parquet – la cui tonalità dovrà ovviamente sposarsi con l’arredo esistente – la casa ci guadagnerà in atmosfera.

Migliorare l’isolamento. Se la casa è un po’ datata, e presenta numerose dispersioni di calore, è il momento giusto per intervenire migliorando il suo isolamento. È importantissimo, infatti, che quando arrivi il freddo si possa godere di tutti i benefici di serramenti isolanti, andando a sostituirli se i propri non hanno i doppi vetri o lasciano passare fastidiosi spifferi d’aria. Eventualmente, si può anche intervenire sulla facciata chiedendo magari un intervento di insufflaggio, più facile e veloce da realizzare rispetto ad un cappotto. Così, ci si guadagna in comfort e si risparmia in bolletta.

Cambiare i tessili in camera da letto. Durante l’estate, la vostra camera da letto aveva tessuti dai colori freschi e mediterranei? È tempo di cambiare. L’ideale, per l’autunno, è scegliere lenzuola e copriletti nei colori di tendenza: verde, marrone oppure grigio.

Ecco dunque che, con piccoli interventi, la casa sarà pronta ad affrontare l’inverno.