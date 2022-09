Dallo “Skater Bob” al “Coco Bob”: i tagli capelli medi AI 2022/23 da provare

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Tendenze Tagli Capelli Medi AI 2022 2023

Le tendenze capelli della prossima stagione si concentrano su tagli drastici e senza mezze misure. I capelli possono essere portati o extra lunghi oppure cortissimi, passando dai tagli medi che per l’autunno-inverno 22/23 riscoprono il fascino delle geometrie, per bob e long bob dall’aspetto retrò, che si ispira ai mitici anni ’90.

Niente look azzardati per le tendenze tagli capelli medi AI 2022 2023 ma ispirazioni minimal, con silhouette ben definite e colorazioni studiate accuratamente al fine di esprimere il massimo potenziale di ogni look.

Leggi anche: Capelli lunghi, le tendenze da sfoggiare per l’autunno-inverno 22/23

Tendenze Tagli Capelli Medi AI 2022 2023

Il taglio di capelli a caschetto resta una dei tagli più amati e richiesti anche per le tendenze tagli capelli medi AI 2022 2023. Dalla lunghezza e styling variabile, questo iconico hairlook per la prossima stagione guarda ai trend del passato e li modernizza in chiave Gen Z.

Visualizza questo post su Instagram

Dagli anni ’90 arriva infatti lo “Skater Bob” un taglio corto e geometrico – perfetto con scriminatura centrale e lisciatura a piombo – ideale per chi ama sfoggiare look androgini e decisi. Ma non solo, si riconferma il trend dello “Shag”, un taglio midi con scalature interne che danno movimento alle lunghezze e volume alle radici.

Infine, non possono mandare i long bob con frangia e ciuffo, due degli “accessori” immancabili anche per il prossimo autunno-inverno. Non solo la frangia a tendina (trend indiscusso degli ultimi mesi) l’AI 22/23 ritrova un altro celebre hairlook del passato, ovvero la “Swept Bangs”, dal sapore decisamente grunge.

Skater bob: il taglio geometrico sotto le orecchie

Arriva direttamente dagli anni 90 una delle prossime tendenze della stagione AI 22/23. Dalla forma geometrica e senza nessun tipo di scalature, questo taglio di capelli medi si adatta perfettamente a coloro che hanno i capelli lisci.

Visualizza questo post su Instagram

Per renderlo più “rock” basta poco. Come? O includendo una frangia corta e diritta, oppure scegliendo una colorazione senza schiariture, come un nero deciso, un biondo platino o anche un rosso rubino. Attenzione però allo styling, vietate onde e boccoli: lo Skater Bob è liscio perfetto.

Botticelli bob: il taglio corto in stile rinascimentale

Ispirato alla tendenza dei Botticelli Hair, i capelli con onde in stile rinscimentale, sfoggiati al Met Gala 2022 da Sophie Turner per l’autunno inverno 22/23 questo hairlook si adatta anche ai tagli medi.

Visualizza questo post su Instagram

Hairlook di Ana de Armas (l’attrice che interpreterà il ruolo di Marilyn Monroe nel film Blonde) fino a qualche mese fa è un caschetto pari molto voluminoso che viene arricchito da onde definite e strutturate. Per realizzarle è possibile sia utilizza le apposite piastre cilindriche che andare a dormire con 2 o 4 trecce per risvegliarsi al mattino con un hairlook perfetto.

The Coco Bob, il taglio midi ispirato a Coco Chanel

«Continua a rimanere sul podio da diverse stagioni, il bob, soprattutto nella sua ultima versione “The coco Bob” ispirata appunto a Coco Chanel. Un taglio molto grafico e scolpito da linee nette e precise arricchito dall’accessorio frangia che in questa stagione non sarà più lineare e pulita ma “undone” ad effetto “cresciuta”» spiega il TONI&GUY Creative Team.

Visualizza questo post su Instagram

«Il mix & match perfetto per accostare il carattere del “The Coco Bob”, molto raffinato ed elegante, all’accessorio frangia che segue le ultime tendenze dei “Messy Hair”. La scelta perfetta per chi è alla ricerca di un taglio medio e per chi vuole dare volume alla propria chioma».

Wavy Bob, il caschetto per capelli mossi

«Un evergreen da diverse stagioni, i tagli a caschetto ormai non hanno più confini, soprattutto se sfoggiati nella loro versione 2.0, ovvero il Wavy Bob».

Visualizza questo post su Instagram

«Si tratta di una versione ondulata dell’iconico taglio, perfetta per la stagione autunnale e che può essere sfoggiata sia scalata che pari. Per ottenere volume nella parte superiore il taglio dovrà essere leggermente scalato mentre per creare volume sulle lunghezze meglio optare per linee pari.

Grazie alle sue caratteristiche, il Wavy Bob è perfetto se abbinato ad una colorazione destrutturata che valorizzi la tridimensionalità del movimento: via libera quindi ad effetti colore come balayage e hair countouring» spiegano dal Team Creative di Toni&Guy.

Wolf Cut, il taglio Shag 2.0

«Evoluzione dell’ormai celebre taglio shag – l’hairlook tipico degli anni ’70 – il Wolf Cut mantiene la tessitura irregolare e la lunghezza alla clavicola, ma con una scalatura interna più importante ed evidente».

Visualizza questo post su Instagram

«Ad impreziosire il look ci pensano le frange che per questo tipo di taglio di capelli midi sono all’insegna della morbidezza: sia del tipo “bottleneck” e quindi lunghe allo zigomo ed aperte al centro quasi a formare un collo di bottiglia, oppure un’ opzione più ’90 style, è la “side fringe”, la frangetta portata lateralmente perfetta per creare un bell’effetto asimmetrico».

Il Wolf Cut è un taglio di capelli che tornerà di tendenza anche per i tagli capelli medi AI 2022 2023 meritodella sua morbidezza – soffice ed irregolare – che si adatta benissimo ad ogni tipo di viso, anche per quei con qualche imperfezione o qualche lineamento da coprire» continua il TONI&GUY Creative Team.

Lob Hair, per chi non vuole tagliare troppo le lunghezze

Infine, per chi non ha il coraggio di accorciare troppo la chioma ma non vuole rinunciare ad un cambio look, tra i tagli capelli medi di tendenza per l’autunno inverno 2022/23 ci sono quelle che potremmo definire come “lunghezze di transizione”. E il Lob – ovvero il “Long Bob” – è il protagonista indiscusso.

Visualizza questo post su Instagram

«Decisamente versatile, questo hairlook che arriva alle spalle consente di avere la grinta di un look corto ma con la comodità e la praticità dei capelli che si possono legare, raccogliere e fermare con mollette ed elastici.

Il Lob (o Long Bob) non smette infatti di primeggiare nelle richieste per la sua versatilità, per la capacità di adattarsi ad ogni tipo di capello e di acconciarlo a seconda delle esigenze. Nella sua versione fall-winter ’22-23 sarà sfoggiato con la celeberrima “curtain fringe” la frangia a tendina che aiuterà ad incorniciare il viso in maniera morbida» conclude il TONI&GUY Creative Team.