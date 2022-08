Fonte: Getty Images Guardaroba autunnale: ecco i 3 capi spalla da avere!

L’autunno è ormai alle porte e l’aria si fa più frizzante: facciamoci trovare preparate! Ecco 3 capi spalla utili da avere nell’armadio per affrontare al meglio il cambio stagione.

Premessa

La scelta del capo spalla è estremamente personale e ha a che fare con il nostro stile e la nostra personalità. Penso a donne come Sanna Marin, il primo ministro Finlandese, che è stato vista in chiodo di pelle ad un concerto, outfit che ovviamente non indosserebbe per andare in parlamento. Questo per dire che a seconda dell’occasione d’uso, ma anche del nostro gusto personale il capo spalla ci aiuta a definire il nostro look in modo anche molto spiccato e preciso.

1. Il trench o lo spolverino

Il trench è per eccellenza il capo da mezza stagione: semplice, pratico, casual, da scegliere beige se volete il colore classico, oppure colorato. Lo spolverino invece è il cappotto non foderato e non imbottito, fresco, da portare come primo peso non appena l’aria diventa più frizzante. Va da sé che ha un allure più elegante e che quindi sarà adatto a contesti più formali, ma niente vi vieta di indossarlo con una t-shirt bianca e un paio di jeans.

2. La giacca in denim

La giacca in denim è un capo basic perfetto da indossare con tutti i capi colorati che avete nell’armadio: la tela denim infatti non vi lega ed è facile da abbinare praticamente con tutto. Potete portarla sopra all’abitino estivo boho chic per portarlo avanti fino a fine settembre, ma anche sopra ad un paio di pantaloni in pelle e ad una t-shirt o ai pantaloni chinos e alla polo. Insomma: si presta ad essere abbinata un po’ con tutto!

3. La giacca in pelle

La giacca in pelle o il chiodo è quello che in genere preferiscono le donne che non impazziscono per il trench o i cappottini sagomati. In commercio, come tutte le cose, ne troverete di mille colori, ma se posso darvi un consiglio nell’ottica di fare una scelta oculata, vi suggerisco di optare per il nero. È un classico, sta bene con tutto e, alla fine, il chiodo nasce proprio nero. Come abbinarlo? Con l’abitino bon ton e un paio di sneakers, con i jeans e la t-shirt, con la mini e una camicia over.