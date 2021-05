Capsule capi sostenibili: eccone 5 che non possono mancare

editato in: da

Perché un guardaroba sia davvero sostenibile, è necessario che i capi che contiene siano pensati per durare nel tempo. Va da sé quindi che debbano essere di alta qualità e che abbiamo uno stile intramontabile, basico, che non si conformi alle mode, ma che le attraversi restando sempre attuale. Inoltre, devono essere capi che ci stanno a pennello, che si adattano perfettamente al nostro fisico, valorizzandolo al massimo. Più ci sentiamo a nostro agio con questi capi e più li porteremo volentieri. Più li indosseremo e più il nostro comportamento nei confronti della moda sarà sostenibile. Vediamo in questo post 5 capi davvero indispensabili.

Capsule capi sostenibili: la camicia bianca

Il vero must have dell’armadio! Semplice, dal taglio basic, in un bel cotone che resista ai lavaggi, la camicia bianca è un passe partout che si può indossare davvero con tutto: dal jeans, alla gonna con una fantasia particolare, al pullover invernate, fino all’abitino bon ton smanicato, portata sotto in modo da farlo durare tutto l’anno. Per me, è un capo davvero immancabile.

Capsule capi sostenibili: i jeans

Altro capo indispensabile che attraversa le mode e le generazioni fin da quando è stato concepito! Il mio suggerimento è di cercare un jeans che sia basic, quindi senza lavaggi strani o strappi o scoloriture, in modo che non ci stanchi mai e che ci consenta di portarlo sia con una t-shirt bianca che con una blusa in seta.

Capsule capi sostenibili: la t-shirt bianca

Dove vai se una t-shirt bianca non ce l’hai? È indispensabile che la t-shirt in questione sia in un buon cotone, pesante e durevole, preferibilmente senza stampe o scritte. In questo modo sarà più facile abbinarla, mettendola ad esempio, sopra ad una gonna a pieghe metal, o sotto ad un tailleur dal taglio maschile.

Capsule capi sostenibili: il trench

Il trench non stancherà mai! Da scegliere a seconda della vostra fisionomia e di un colore che amate e vi valorizza, in modo da poterlo portare almeno sei mesi l’anno, sostituendolo con un bel cappotto in lana nei mesi invernali.

Capsule capi sostenibili: l’abitino passe partout

Per me è il little black dress, quindi l’abitino nero dal taglio classico e pulito, ma potete sceglierlo di un altro colore, se non sentite il nero nelle vostre corde. L’importante è che sia un modello che vi valorizza e di un colore che sia portabile in più occasioni diverse semplicemente cambiando gli accessori, dal giorno alla sera.