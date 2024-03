Outfit per un picnic sull’erba, ecco quali provare

Ecco qualche idea di look per essere eleganti anche durante un pic nic primaverile!

Fonte: 123RF Idee di look per un pic nic

Cosa c’è di meglio di uno spuntino in mezzo alla natura, nella cornice bucolica di un verde prato di campagna assolato e fiorito in quel della primavera o di un bosco ombroso in estate? Questa scena dal gusto agreste in passato ha guadagnato l’attenzione dei più celebri pittori, che l’hanno immortalata in mille modi. Oggi poi, con l’avanzare del green lifestyle e del ritrovato amore per l’ecologia e per l’ambiente, il picnic nel verde è decisamente un must, soprattutto in questa stagione!

Cosa mettere per un pic nic sull’erba: i capi indispensabili

L’abitino romantico

Quando si tratta di pic nic sull’erba, se siete un tipo romantico, il classico abitino svolazzante, magari in fantasia a fiori è proprio grazioso! Ovviamente se non avete in programma partite a pallone o successive scampagnate nel bosco.

I jeans

Comodi e pratici, i jeans sono perfetti per il pic nic! Ovviamente, abbiate l’accortezza di scegliere un modello elasticizzato e confortevole, in modo che non vi infastidisca quando dovrete stare sedute per ore sull’erba in pose non proprio comodissime!

Il pullover

Se tira un po’ d’aria, il pullover, anche in cotone, è indispensabile. Blu, bianco, a righe o in un bel colore primaverile, è perfetto da indossare sopra una t-shirt, una camicia o una polo, ma anche sopra ad un semplice abitino!

La maglia a righe

La maglia a righe fa tanto Saint Tropez, ma personalmente trovo che anche in primavera in un contesto come quello del pic nic sia elegante e chic! Bianca e blu, ma non solo, anche bianca e rossa, o bianca e rosa, oppure nei toni del beige, da portare con un accessorio colorato.

Gli accessori da pic nic

Un foulard

Comodo da annodare in testa se non amate il cappello, o da mettere al collo se tira un po’ di vento. Se siete delle fashion victim, allora potete anche annodare il foulard al manico della vostra borsa, che ovviamente sarà di paglia (vedere al paragrafo che segue).

Cappelli e cestini in paglia

Lo style country vuole accessori in paglia, come il cestino che contiene stoviglie e panini e che raccoglierà gli avanzi alla fine. Dunque sì a maxi borse e cappelli di paglia a tesa larga, per aggiungere il tocco chic al look!

Gli occhiali da sole

Indispensabili se prevedete di mettervi al sole durante il pic nic, ma anche una volta finiti di mangiare. Gli occhi vanno sempre protetti dal sole, soprattutto se non amate mettere il cappello.

I bijoux

Sì ai bijoux, meglio se piccoli, allegri e colorati: conchiglie, perline, decori a fiori in vetro o in altri materiali sono l’ideale, molto chic se con richiami cromatici all’abito o agli accessori.

Le calzature

Per quanto riguarda le scarpe, a meno che non dobbiate inerpicarvi per scoscesi sentieri di montagna, andranno benissimo delle ballerine colorate. In caso contrario, delle sneakers bianche saranno perfette!

Per finire l’ultimo consiglio…

Non dimenticatevi la cosa più importante: il plaid. Che sia vintage con fantasia tartan o griffato con temi diversi, non può certo mancare in un picnic che si rispetti!