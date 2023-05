Cappello di paglia, il must have dell’estate

Fonte: Getty Images Come indossare il cappello di paglia

Io amo i cappelli di paglia, sono tra gli accessori estivi che preferisco in assoluto, insieme alle borse in paglia. Sanno da mare e da vacanze e, appena comincia il caldo, basta il modello giusto a darci quel tocco glamour in più senza troppo sforzo! Ecco qui di seguito qualche modello très chic da indossare subito!

Idee di look cappello di paglia

Il cappello di paglia è il complemento perfetto di qualsiasi look estivo. Che voi siate in città o al mare, vi regala quell’allure da vacanza perfetto per l’estate, anche se state semplicemente andando in ufficio! Con cosa abbinarlo? La paglia chiama altri materiali naturali, come il lino, il cotone grezzo, la rafia, il cuoio: in questo modo comporrete un look elegante e raffinato, anche se sarete vestite in versione casual.

A chi sta bene cappello di paglia

Il cappello di paglia sta bene a tutte! Se siete bionde e temete che il colore possa confondersi con quello dei vostri capelli, vi basterà scegliere una tonalità più scura o più chiara, oppure cambiare semplicemente il colore: il cappello di paglia non esiste solo in color naturale, ma potete sceglierlo anche coloratissimo! Per quanto riguarda invece il modello da scegliere, vi rimando al paragrafo che segue.

Tipologie di cappello di paglia

Quello con le scritte

Va tantissimo, ultimamente, e se ne trovano di deliziosi con scritte di tutti i tipi, una più carina dell’altra! Personalmente, trovo questo modello più da mare che da città, sia per la natura delle scritte (che sono in genere tutte più o meno vacanziere), sia per il fatto che, con la tesa un po’ morbida è più adatto a look molto rilassati, all’insegna del lino e dei colori neutri. Se volete indossarlo in città però, nessuno ve lo vieta: abbinatelo a shorts chiari e ad una camicia a righe sui toni dell’azzurro. Ai piedi, sandali capresi a piede nudo o espadrillas con la zeppa se non potete vivere senza tacchi.

Quello a tesa piatta

Questo da città è perfetto e, detto tra noi, mi piace un sacco! Ha un fascino d’altri tempi e vi confesso che non vedo l’ora di trovarne uno anche per me da indossare durante quelle (rare) passeggiate estive in centro in cui fa un caldo terribile e si sente proprio il sole picchiare in testa! Questo genere di cappello sta benissimo con capi come camicie morbide infilate dentro ai pantaloni a vita alta e con una larga cintura di cuoio in vita. Ai piedi, sempre scarpe basse, vi raccomando.

Quello color rafia oversize

Visto su tantissime passerelle, sembra essere un vero tormentone! Se vi piace il look da diva d’altri tempi o semplicemente se amate lo stile un po’ Saint Tropez, allora questo è il modello per voi. Da indossare con shorts, camicia bianca e accessori semplicissimi, preferibilmente in cuoio. L’effetto effortless chic è assicurato!