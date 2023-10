Fonte: IPA Sarah Jessica Parker al Gala con due scarpe diverse: scivolone o scelta di stile?

Tacchi alti addio: l’autunno sarà all’insegna della comodità e del bon-ton. Prima che le temperature diventino troppo basse, le più preziose alleate dei vostri outfit saranno le ballerine, come dimostrano le numerose star che negli ultimi mesi sempre più spesso sono state avvistate con delle sobrie flat-shoes ai piedi. Il segreto del successo di una calzatura che da anni regna incontrastata durante le mezze stagioni è presto spiegato: le ballerine sono versatili e colorate, disponibili in tessuti e modelli anche molto differenti tra loro, pensate tanto per completare look dal sapore casual che per ‘sdrammatizzare’ ensemble più audaci.

In pelle o in velluto, in vernice o a punta: le flat-shoes si sposano divinamente con jeans e pantaloni a sigaretta, ma nel caso in cui l’altezza sia dalla vostra parte potete matcharle anche a minidress o gonne al ginocchio. Discorso simile per le nuance: le più gettonate sono quelle basic, dal nero al nude, ma nulla vi vieta di puntare su modelli più sgargianti o impreziositi da gioilli e borchie per le occasioni importanti. Insomma, quando si parla di ballerine non c’è che l’imbarazzo della scelta, e le star nazionali e internazionali lo hanno ampiamente dimostrato con le loro scelte di stile.

Indecise su abbinamenti e modelli più adatti a voi? Date uno sguardo a questi look, prendete spunto – se volete – e imitate!

La ballerine a punta di Kate Middleton

Da sempre grande estimatrice delle scarpe basse, Kate Middleton sceglie un paio di ballerine perfette per tutte le stagioni. Il modello sfoggiato dalla Duchessa di Cambridge è caratterizzato da punta pronunciata, suède morbida, e fibbia decorativa con dettaglio lucido. La moglie del principe William le indossa con jeans e blazer, per un look dal sapore casual ma ricercato.

Le ballerine bianche di Bella Hadid

Fashion icon riconosciuta, anche Bella Hadid, da poco tornata in passerella dopo i problemi di salute, sembra avere un debole per le flat-shoes. La ballerine indossate dalla modella sono di un candido bianco, realizzate in raso e contraddistinte da un pratico cinturino elasticizzato. Le calzature completano un ensemble dal sapore quasi estivo, contraddistinto da pantaloni Capri, canottiera abbinata e camicia da uomo oversize.

Le ballerine eccentriche di Heidi Klum

Scelta più audace per Heidi Klum, che archiviati i bikini indossati a Capri è passata a look decisamente più autunnali. La top model sceglie delle sgargianti ballerine di colore viola con dettagli gioiello, abbinate ad una blouse dello stesso colore. L’indossatrice tedesca completa il suo ensemble con jeans a zampa di elefante, soprabito floreale e maxi bag mimetica.

Kate Holmes e le intramontabili ballerine nere

La ballerine nere sono un vero e proprio passepartout, ed ogni donna dovrebbe averne un paio nel proprio armadio. Lo sa bene Katie Holmes, che si affida ad un paio di flat-shoes in pelle con mini fiocco centrale. Una scelta perfetta da abbinare a jeans comodi e giacca in tinta.

Le ballerine dal tocco vintage di Ashley Graham

Scelta insolita quella della modella Ashley Graham, che regala un tocco vintage al suo outfit grazie ad un paio di ballerine bicolor con punta scura e tacco basso. Una scelta perfetta per impreziosire gli outfit più minimal.

