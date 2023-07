Heidi Klum in bikini a 50 anni: fisico scolpito e baci appassionati

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

Mare, profumo di mare. Heidi Klum ha scelto quello della Sardegna per trascorrere qualche giorno di totale relax, facendo sfoggio di bikini all’ultima moda e di un fisico scolpito che a 50 anni fa letteralmente girare la testa. Perché è innegabile: la supermodella entrata da poco nei fatidici “anta” non ha mai perso neanche un briciolo della sua bellezza.

Tutto merito di Madre Natura, di una certa routine di allenamento (e non solo) ma anche – se non soprattutto – dell’amore del suo Tom Kaulitz. È con lui che si sta dedicando a un mini-tour dell’Europa ed è sempre con lui che non mancano baci appassionati e tenerezze. Sono sposati ormai da quattro anni, ma sono innamorati come il primo giorno.

Heidi Klum, baci infuocati col suo Tom in Sardegna

Non c’è niente di meglio di trascorrere qualche giorno al mare, lontano dagli impegni lavorativi e in un luogo immerso nella natura, a tratti selvaggio. Heidi Klum non avrebbe potuto scegliere posto migliore per le sue vacanze, approdando dapprima a Venezia e poi in Sardegna, per l’esattezza nella suggestiva baia di Cala Volpe.

Ovviamente con lei c’è l’inseparabile marito Tom Kaulitz, con il quale ha di recente festeggiato (a modo suo) i primi quattro anni di matrimonio. “Primi” di una lunga serie verrebbe da dire a giudicare dalle immagini che la supermodella non perde occasione di condividere su Instagram. Quello tra Heidi e Tom è un amore che è stato (e continua a essere) super criticato da chi, ignorando che i sentimenti non hanno età, si meraviglia di come una donna di 50 anni possa stravedere per un uomo di appena 33.

La differenza d’età c’è – saremmo ipocriti a negarla – ma, alla fine, cosa importa? Due persone adulte hanno tutto il diritto di scegliere con chi dividere la propria vita, al di là delle critiche o dei consigli non richiesti, che di questi tempi abbondano sui social.

E probabilmente è anche per questa ragione che questa coppia in particolare è sempre seguita da moltissimi fan con grande affetto: la Klum e il marito non si sono mai lasciati influenzare, continuano a vivere insieme “felici e contenti” dedicandosi tenerezze e baci infuocati. Sì, anche quelli più “osé”. Anche quando decidono di apparire senza veli insieme perché, in fin dei conti, la migliore risposta ai criticoni è andare oltre.

Heidi Klum in bikini a 50 anni (e non sentirli)

Heidi Klum, per la serie “l’amore ti fa bella” ma anche l’allenamento fa la sua parte. Vederla nel suo micro bikini rosa è un vero spettacolo, fiera ambasciatrice di tutte le 50enni che dimostrano soltanto una cosa: gli “anta” possono risplendere di una bellezza che forse neanche a vent’anni.

Ci sono il fascino dell’esperienza, quelle rughe naturali e stupende che fanno capolino sul volto e sì, anche qualche smagliatura che ci sta tutta. Heidi Klum è sempre stata meravigliosa – merito di Madre Natura – ma dopo le gravidanze e il naturale scorrere del tempo ha trovato la sua routine, per mantenersi in forma e tonica. Chi ha i mezzi può permetterselo, vi direte. Ma in fondo al di là di creme costose e trattamenti di bellezza proibitivi, basta iniziare dalle basi: un’alimentazione salutare, allenamento quotidiano e, tra un impegno e l’altro, sport come nuoto e corsa che sono diventati la grande passione della Klum.

Ok, forse non saremo mai come la supermodella. Ma iniziare a prendersi cura di sé è la più bella dichiarazione d’amore che potremmo fare a noi stesse.