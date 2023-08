Heidi Klum in costume a Capri è strepitosa. La foto su Instagram

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

Heidi Klum in vacanza a Capri è una continua ispirazione di stile. Sì, è tra le nostre preferite, anche se ha – spesso e volentieri – osato oltre ogni limite sui red carpet con i suoi look. A Capri, però, è una vera e propria icona: in viaggio con il marito Tom Kaulitz, sta continuando a conquistare il nostro Bel Paese con i suoi look e costumi mozzafiato, come quello condiviso su Instagram. Per chi è stanco dei bikini, è ora di dire sì ai costumi.

Heidi Klum in vacanza a Capri: la foto in costume su Instagram

Nessuna ci ispira come Heidi Klum: a 50 anni, compiuti il 1° giugno, è ancora la top model che fa girare la testa e che sfoggia look indimenticabili. Proprio lei si è concessa una lunga vacanza a Capri con Tom Kaulitz, che ha sposato in questa località a dir poco suggestiva. Su Instagram, ha condiviso un ensemble audace, ancora una volta: il costume ha messo decisamente in risalto la sua silhouette.

Ma come fa ad avere 50 anni, si chiedono in molti. “Assicurati di mangiare i tuoi frutti preferiti”, ha scritto a corredo della foto, dove si mostra super sorridente. La felicità è ormai la sua compagna preferita, sebbene negli ultimi tempi abbia ricevuto delle critiche e dei commenti negativi in un post insieme al marito Tom. Per la coppia, questo è il quarto anniversario di matrimonio.

Il micro bikini a Capri

In realtà, la Klum a Capri sta dando sfoggio del suo stile. Non solo costumi interi, sebbene dal taglio particolare, ma anche micro bikini, che dovrebbero appartenere alla serie Bixi Bottos di Riot Swim, dal costo di poco più di 100,00 euro. A renderla così bella e in forma è – inevitabilmente – anche l’amore.

“La vita ha i suoi alti e bassi e, anche se ho sempre desiderato la casa per sempre con la staccionata, il cane e i bambini, altre cose sono andate in pezzi. E sai, arriva un nuovo amore e, finché tutti sono felici, io sono felice e stiamo tutti bene”. Tornare a Capri, del resto, per la Klum è un vero e proprio sogno a occhi aperti, perché può ripercorrere il giorno delle sue nozze con Kaulitz.

La storia d’amore con Tom Kaulitz e il legame con Capri

La storia d’amore tra Heidi Klum e Tom Kaulitz è iniziata nel 2018: il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Inizialmente hanno deciso di mantenere segreta la relazione, per poi uscire allo scoperto a marzo dello stesso anno. Galeotto fu il bacio nel backstage di America’s Got Talent. Eppure, il loro amore continua a essere forte da allora, tanto che la coppia ha scelto di sposarsi nel 2019 con una cerimonia segreta.

Il primo debutto ufficiale? Al Festival di Cannes nel 2018. Poi, il matrimonio a Capri, in compagnia degli amici e della famiglia. E ora Heidi e Tom sono tornati lì, per festeggiare il loro amore, e soprattutto per trascorrere delle vacanze da sogno. Del resto, sono molti i vip che hanno scelto la nostra bella Italia per le vacanze.