Heidi Klum sirenetta a Capri per l’anniversario con Tom Kaulitz

In pochi ci avrebbero scommesso, e invece quattro anni dopo il fatidico ‘sì’ Heidi Klum e Tom Kaulitz sono ancora insieme. In barba a quanti storcevano il naso per la differenza d’età che li separa, i due piccioncini si sono concessi una fuga romantica per celebrare l’anniversario di matrimonio in grande stile. E quale migliore cornice potevano scegliere, se non Capri con i suoi Faraglioni?

L’anniversario di Heidi e Tom

Culla del romanticismo e meta dal fascino indiscutibile, l’Italia è sempre in cima alle preferenze delle star di tutto il mondo quando si tratta di celebrare il loro amore. Non sono da meno Heidi Klum e Tom Kaulitz, che si sono affidati alla magia senza tempo di Capri e delle sue spiagge per festeggiare il quarto anniversario di matromonio in grande stile. La modella tedesca e il chitarrista dei ‘Tokyo Hotel’ si trovano sull’isola da qualche giorno, e stanno condividendo con i fan scatti e video del loro soggiorno.

Ironici, innamorati e incredibilmente glam: Heidi e Tom sono il ritratto della spensieratezza mentre si aggirano in vespa tra le vie di Capri o si concedono una cena a lume di candela in terrazza. “Ti amo così tanto amore mio. Felice anniversario” ha scritto lei condividendo un carousel dei suoi momenti più belli in compagnia del marito. E tra un’escursione e l’altra, la Klum non ha perso occasione per sfoggiare bikini e outfit all’ultimo grido.

Prima un completo animalier composto da crop top e pantaloni a zampa d’elefante; poi un bikini in crochet e uno svolazzante abito floreale: per la splendida modella tedesca il tempo sembra davvero non passare mai. Che sia l’amore il suo elisir di eterna giovinezza?

L’amore non ha età

La storia d’amore tra Heidi Klum e Bill Kaulitz ha inizio nel 2018, quando iniziano a circolare alcune indiscrezioni in merito ad una loro possibile frequentazione. All’epoca lei, una delle top model più richieste del mondo, aveva 45 anni; lui, chitarrista dei Tokyo Hotel, solo 29: una differenza anagrafica sensibile, che aveva fatto storcere il naso a molti. Soprattutto quando, nel 2019, i due avevano deciso di sposarsi, scegliendo proprio Capri a fare da cornice al loro giorno più bello.

Non solo commenti al vetriolo sui social, ma anche da parte della stampa, avevano convinto la modella a rispondere a tono agli haters: “Il mio fidanzato è di molti anni più giovane di me, e molte persone sono curiose e fanno domande a tal proposito. Questa è davvero la prima volta in cui mi sembra che la mia età mi venga sbattuta in faccia, e sento di dover dare una risposta. Vi consiglio di vivere una vita felice senza preoccuparvi troppo di cosa pensa la gente, perché preoccuparsi vi farà venire solo più rughe” aveva dichiarato la Klum in un’intervista a InStyle.

Quattro anni dopo, Heidi e Tom si sono presi una grande rivincita sui detrattori: in barba a quanti li davano per spacciati nel giro di qualche mese, sono tornati in quella che considerano la cornice del loro amore e che lo sarà, ci auguriamo, ancora per molti anni.