Negozi sostenibili online: i migliori da conoscere

Fonte: Unsplash Negozi sostenibili on line: eccone alcuni da conoscere

A molti di noi sarà capitato di voler cambiare qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità, partendo magari da piccoli oggetti che vorremmo sostituire con alternative più sostenibili… ma non sappiamo come fare, né dove trovare queste famose alternative.

Bene, il mondo del web, al di là dei grandi colossi del market place on line, ci permette non solo di trovare delle alternative sostenibili ai normali beni di consumo quotidiani realizzati in plastica, ma anche di confrontarle tra loro. Ecco una serie di shop sostenibili on line che vale la pena conoscere!

Green Tribù

Green Tribù è l’eco shop di Terry, che non solo vende prodotti plastic free per la casa e per la cosmesi, ma insegna anche come utilizzarli e gli errori da evitare quando si passa dagli oggetti di uso comune in plastica a quelli più sostenibili in materiali alternativi e naturali.

Naturalmente Sfuso

Negozio basato a Faenza, ma che vende on line sia prodotti per la casa e per la persona, che alimentari sfusi, tutti ovviamente biologici e plastic free.

Naturalmente Sostenibile

Negozio di Cagliari, che vende ovviamente anche on line. I prodotti sono sempre plastic free e la titolare Giulia, che gestisce l’attività con il compagno Amita, sul suo profilo Instagram da molti consigli utili per approcciare la vita in modo facile e meno impattante sull’ambiente.

Friendly Shop

Negozio basato a Padova e che ha costruito una solida realtà nel mondo on line. Caterina e il marito Tesla sono giovani, ma hanno le idee chiare: sul loro profilo Instagram sensibilizzano sull’importanza di scelte più sostenibili e nel loro negozio vendono, oltre a prodotti per la casa e per la persona, anche abbigliamento etico e, ovviamente, sostenibile.

Kauri Store

Negozio on line che vende abbigliamento e accessori di brand etici e sostenibili, oltre ad una selezione di accessori artigianali, ma anche cosmetica solida e prodotti per la casa.

Wild Sage &Co.

Negozio on line inglese, gestito da madre e figlia, che realizza artigianalmente prodotti di cosmesi, hair care e skin care, tutti super naturali e, ovviamente, sostenibili.

Fairling

Fairling è un sito che mette insieme i migliori brand etici e sostenibili con i negozi fisici sparsi in giro per l’Europa, aiutandoli a digitalizzarsi. Obiettivo ambizioso, ma possibile: il loro network infatti è in continua crescita!

Fair Bazaar

Questa azienda è certificata come B-Corp e ha l’obiettivo non solo di vendere prodotti etici e sostenibili per la cosmesi e l’abbigliamento, ma anche di sensibilizzare i consumatori sull’impatto delle nostre scelte di vita più o meno consapevoli.