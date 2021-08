Come abbinare la maglietta bianca: 4 outfit per indossarla con stile

editato in: da

La t-shirt bianca è un capo indispensabile nell’armadio, perché consente di realizzare tantissimi abbinamenti diversi. La sua semplicità infatti si presta alla perfezione per creare look eleganti, casual o sportivi in modo facile e versatile. Vediamo insieme 4 idee da indossare subito!

Per scegliere la vostra t-shirt, vi raccomando, non lanciatevi nel primo fast fashion di turno: esistono tantissimi piccoli brand che lavorano in modo etico e sostenibile, producendo T_shirt in cotone organico. Ormai non ci sono più scuse: compiere una scelta amica del pianeta è più facile di quello che sembra.

Outfit con la t-shirt bianca: con i jeans e gioielli bold

Con i jeans è forse l’abbinamento più semplice e scontato, ma posso assicurarvi che basta un dettaglio per renderlo immediatamente non banale e trendy. Una collana bold per esempio, dorata o argentata, riempiranno il collo e regaleranno un tocco sofisticato. Se non amate l’idea di gioielli troppo importanti, allora optate per collane sottili in oro, magari a più fili o per catenine con il vostro nome scritto da perline colorate, anche fluo, per un look fresco e luminoso.

Outfit con la t-shirt bianca: stampata

La t-shirt bianca può essere anche stampata o ricamata. In questo caso può dire moltissimo della persona a cui appartiene: le stampe raccontano di voi e, a seconda del loro gusto e del loro colore, potete abbinarle a jeans, pantaloni cropped, pantaloni dal taglio asciutto, ma anche felpe e blazer.

Outfit con la t-shirt bianca: con i pantaloni cropped

Se avete un bel punto vita ma le gambe non sono un vostro punto di forza, allora i pantaloni cropped a vita alta sono un’ottima soluzione: non fasciano le gambe e l’effetto che si ottiene è di renderle più asciutte e sottili. Potete indossare una t-shirt bianca o stampata e completare il look con una giacca in denim.

Outfit con la t-shirt bianca: con la gonna

La gonna è graziosissima indossata con la t-shirt bianca. Scegliete il modello più adatto a voi: plissettata, a ruota, sopra o sotto il ginocchio. Se le gambe sono il vostro punto di forza, potete optare anche per una mini e aggiungere un chiodo in pelle e anfibi neri o colorati per un look più grintoso.