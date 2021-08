Rock style estivo: il gusto da rocker non va in vacanza

editato in: da

Quando ero ragazza ho avuto anche io un periodo da rocker, incredibile ma vero: t-shirt nere stampate, Converse nere, jeans (non strappati, non mi sono azzardata fino a diventare adulta!), bigiotteria d’argento e via discorrendo. Credo che capiti più o meno a tutti nella vita di attraversare una fase rock. Magari è soft, in versione Coachella, magari invece ci facciamo prendere la mano e arriviamo a piercing, creste colorate e tattoo. Chi ama questo stile sarà felice di sapere che non va in vacanza, anzi: nei corsi e ricorsi della moda torna sempre! Ecco un piccolo prontuario per vestirsi in modo rock anche d’estate!

Rock style estivo: t-shirt e shorts in denim

La t-shirt sarà preferibilmente nera, gli shorts invece possono essere in color indaco oppure neri, vanno bene ugualmente. Diciamo che, se volete concerdervi una “licenza poetica”, potete anche indossare una t-shirt stampata con il nome di una rock band, ma suggerirei di optare per questa soluzione sono le siete under anta. Per quanto riguarda gli shorts, se non vi va di mettere in mostra le gambe, passate al punto che segue.

Rock style estivo: abiti e dettagli

Se le gambe non sono il vostro punto di forza, potete optare per abiti lunghi o midi, o per gonne da abbinare a giacche in jeans o t-shirt. Lo stile da rocker non è comunque necessariamente a base di denim. Molto lo fanno anche gli accessori, come vi dirò tra poco. Diciamo che il colore prediletto è il nero, a cui potete aggiungere tocchi metal con bijoux e applicazioni: bottoni, patch e toppe con motivi da rocker (rose e simili).

Rock style estivo: gli accessori

Se amate mettere in mostra le gambe, allora gli stivali da cowboy sono l’ideale per voi: potete sceglierli neri, ma anche coloratissimi. Oltre a loro, anche cappelli, anelli, collane in metallo di varie misure e volumi completeranno il look.