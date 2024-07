Come indossare gli anelli: consigli pratici

Fonte: 123RF Come abbinare gli anelli

Gli anelli sono uno degli accessori che le donne portano più spesso: ricchi di significato, o semplicemente decorativi, possono essere un elemento super trendy nel nostro look. Ecco come sceglierli e indossarli.

Come indossare gli anelli: i materiali

Dalla fede nuziale all’anello con un cammeo, gli anelli spesso hanno un significato per chi li porta. Sono un accessorio estremamente genderless, nel senso che sia uomini che donne possono portare pressoché gli stessi tipi di anello, e spesso li indossiamo addirittura dimenticandoceli addosso, salo poi sentirci nude quando ce li dimentichiamo sul lavandino dopo esserci lavate le mani.

I metalli

Come per tutti gli accessori, anche gli anelli possono essere in diversi materiali, dall’oro giallo, a quello rosa, all’argento al platino, se parliamo dei metalli, passando poi per una serie infinita di leghe dei più svariati livelli. Il mio suggerimento è sempre quello di prestare attenzione all’eventuale presenza di nichel e di evitare di utilizzarli se vi lasciano sulle dita una patina verde o grigiastra.

Le pietre

Non ci sono solo i diamanti dei solitari: esistono una miriade di altre pietre dure, preziose e meno preziose, che potete valutare. Dal corallo, al quarzo, a seconda dello stile che avete, le pietre seguiranno la montatura dell’anello e il vostro look.

Come adattare gli anelli alle nostre mani

Chi ha dita lunghe e sottili

Che anello scegliere dipende molto dalle struttura delle nostre dita. Chi ha dita lunghe e sottili potrà indossare anelli dalla struttura più robusta e con dettagli più voluminosi, scegliendo tra pietre dure, opache o trasparenti, di bigiotteria e non. Potrà anche indossare più anelli in fila, e magari portarli non solo alla base delle dita ma anche sulle falangette.

Chi ha dita più corte

Viceversa, se le vostre dita sono più corte, l’ideale è portare anelli piccoli e sottili, oppure, se proprio non potete resistere al fascino di un anello voluminoso, metterne solo uno che faccia da focal point, magari sul dito medio, per equilibrare la mano.

Quanti anelli indossare

Anche qui dipende molto dalla struttura della vostra mano, ma molto anche dal vostro stile. Lo stile boho chic o country chiama tanti anelli, portati anche su tutte le dite e su tutte le falangi, da coordinare a collane e braccialetti. Per uno stile minimal chic, uno o due anelli per mano al massimo saranno più sufficienti. Inoltre, il numero degli anelli deve essere compatibile con il numero dei braccialetti e degli altri bijoux, per evitare l’effetto “albero di Natale”

Anelli e stile: quali preferire

Stile rock

Lo stile rock prevede bigiotteria in metallo, preferibilmente argentato, con poche pietre. Anelli con figure particolari, portati anche tanti alla volta, sono un grande classico del gusto rocker. Questi gioielli stanno benissimo con jeans, anche strappati, t-shirt stampate, anfibi e biker. Esempio di questo stile è Victoria De Angelis, rocker dai look d’impatto.

Stile classico

Lo stile classico prevede perle, pietre dure come diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri, tutti montati su gioielli dal gusto senza tempo, quelli che si tramandano di madre in figlia e che non perdono un grammo del loro splendore con il passare del tempo, anzi ne acquistano. Questo tipo di gioielli si accompagna bene con abiti al ginocchio, colori tagli sobri ed eleganti. Un esempio di questo stile intramontabile è senza dubbio la principessa Kate Middleton.

Stile eclettico e alternativo

Chi ama uno stile fuori dagli schemi preferirà anelli in materiali non necessariamente nobili, ma di certo coloratissimi e particolari, che si abbineranno bene ad abiti dalle caratteristiche analoghe. Spesso vengono portati con braccialetti e collane, per un insieme davvero d’effetto, molto personale e fortemente identificativo. Un esempio di questo look è senza dubbio la compianta Iris Apfel, icona di stile eccentrica e chic.