Iris Apfel, è morta la stella della moda: ci lascia a 102 Anni

La moda e il design mondiale piangono la scomparsa di un’icona senza tempo: Iris Apfel. La designer americana, celebre per il suo stile inconfondibile e la sua vivace personalità, ci ha lasciati all’età di 102 anni. Autodefinitasi “geriatric starlet” (giovane star anziana), Iris ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda con i suoi capelli bianchi corti, gli occhiali oversize, il rossetto acceso e le sue iconiche collane voluminose.

La sua fama toccò l’apice negli anni ’80 e ’90, ma Iris Apfel era una presenza familiare alle sfilate di moda di Parigi per oltre mezzo secolo. La sua straordinaria carriera la vide al servizio di una schiera di clienti celebri, tra cui Greta Garbo ed Estée Lauder, testimoniando l’influenza e il rispetto che aveva guadagnato nell’industria. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata ai suoi quasi tre milioni di follower su Instagram, accompagnata da una foto che la ritrae con i suoi famosi occhiali rotondi oversize, simbolo del suo stile unico e immediatamente riconoscibile. Questa immagine serve non solo come tributo alla sua vita e al suo lavoro ma anche come promemoria dell’immensa eredità che lascia al mondo della moda.

Iris Apfel è stata una pioniera, una musa e una forza creativa, che ha infranto le convenzioni sulla moda, l’età e la bellezza, dimostrando che lo stile non ha età e che la vera eleganza risiede nell’essere se stessi senza compromessi. La sua capacità di mescolare e abbinare pezzi vintage con alta moda, creando look audaci e colorati, ha ispirato generazioni di designer, stilisti e appassionati di moda in tutto il mondo.

Il mondo della moda e del design saluta con commozione Iris Apfel, matrona dell’alta società newyorkese e designer di interni, che ha lasciato il mondo a 102 anni. La sua casa di Palm Beach, in Florida, è stata teatro dell’addio a una donna che, con il suo stile bohémien audace e una vita trascorsa tra vintage hippie e alta moda, ha incantato e ispirato generazioni. La conferma della sua scomparsa arriva dal portavoce del suo patrimonio, Stu Loeser, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha amato la sua estrosità e la sua unicità.

Chi era Iris e che ruolo ha avuto nel mondo della moda

La Apfel, che amava definirsi una “geriatric starlet” (starlet anziana), ha raggiunto il culmine della sua fama negli anni ’80 e ’90, diventando un’icona di tendenza per i suoi outfit clamorosi e irriverenti. La sua capacità di mescolare con maestria pezzi unici, da una giacca multicolore di Bill Blass a stivali di pelo di capra, ha reso il suo stile inconfondibile e fonte di ispirazione per le amanti della moda di tutto il mondo.

Le sue scelte di accessori, sempre volutamente disgiuntive, dal terrier di latta ai braccialetti a carico, insieme agli enormi occhiali, hanno contribuito a creare quel personaggio unico e stravagante che tanto abbiamo amato. Iris era una figura slanciata e elegante, con un corto ciuffo di capelli argentei e quel tocco di rosso scarlatto sulle labbra e sulle unghie che la rendeva immediatamente riconoscibile tra la folla della Fashion Week o tra i banchi di un mercatino delle pulci.

La sua filosofia era semplice ma rivoluzionaria: “Quando non ti vesti come tutti gli altri, non devi pensare come tutti gli altri”. Queste parole, pronunciate nel 2011, riflettono l’essenza del suo essere, una donna che ha vissuto la moda non solo come un’espressione estetica, ma come un vero e proprio manifesto di libertà individuale.

Apfel ha dedicato decenni della sua vita alla progettazione di interni e, insieme al marito Carl, ha fondato Old World Weavers, contribuendo a restaurare tessuti storici anche per la Casa Bianca. La loro ricerca di tessuti nei musei e nei bazar di tutto il mondo ha arricchito non solo la loro attività ma anche l’immenso guardaroba di Iris, testimoniando una vita vissuta all’insegna della curiosità e della passione per il bello.

Nel 2005, il Metropolitan Museum of Art le ha dedicato una mostra, “Rara Avis: Selections From the Iris Apfel Collection”, trasformando la sua straordinaria collezione di abiti in un’esposizione che ha affascinato migliaia di visitatori. Questo evento ha segnato il passaggio di Iris da icona di stile a leggenda vivente, rendendola un punto di riferimento internazionale nel mondo della moda e del design. Oggi, mentre piangiamo la sua scomparsa, celebriamo la vita di una donna che ha saputo essere, fino all’ultimo, una fonte inesauribile di ispirazione. Iris Apfel ci ha insegnato che lo stile è un’espressione profondamente personale, un linguaggio universale capace di unire culture e generazioni. Il suo lascito continuerà a vivere nelle pagine delle riviste di moda, nelle aule universitarie e nel cuore di ogni donna che, come lei, crede nel potere trasformativo della bellezza. Iris, ci mancherai.