Greta Garbo: c’era una volta la divina

Fonte: Getty Images

Hollywood è il sogno di tutti coloro che desiderano diventare attori e sfondare nel mondo del cinema, è così oggi e lo è stato ancora di più nel passato. Ci sono tante dive che hanno fatto la storia del cinema mondiale e che ancora adesso vengono ricordate con nostalgia. Poi c’è lei, la Divina. Greta Garbo, una donna non convenzionale sia per una bellezza diversa dai canoni del periodo, sia per un carattere fuori dal comune.

Acclamata e osannata dalla critica a soli 36 anni, all’apice del successo, decide di abbandonare le scene e quel mondo che l’ha consacrata tra le stelle di Hollywood.

Una bambina solitaria e malinconica

Nata a Stoccolma, il 18 settembre 1905 in una famiglia di umili origini, il padre è un netturbino e la madre contadina. Greta Lovisa Gustafsson (questo il suo vero nome) fin da subito si rivela una bambina particolare. Pur essendo circondata da tanti amici, ama la solitudine e spesso prova un sentimento di malinconia, un tratto che l’accompagnerà per il resto della sua vita, anche in seguito alla morte del padre.

Greta per mantenersi è costretta a fare numerosi lavori, coltivando allo stesso tempo la sua passione per il teatro. Ma dopo tante difficoltà finalmente il destino le sorride, inizia a essere notata da alcuni registi svedesi influenti, fino a quando la sua strada incrocia quella di Mauritz Stiller. Il regista diventa il suo pigmalione, cambia il suo cognome in Garbo e trasforma totalmente il suo aspetto. Greta ora è una donna raffinata e sensuale pronta a conquistare Hollywood.

Hollywood si innamora di lei

Approdata in America, il successo è immediato, i registi si innamorano di lei, ma le danno sempre le stesse parti: quelle di una donna algida, che seduce gli uomini, ma che immancabilmente va incontro a un tragico destino. Ruoli che le assicurano il successo, che creano il suo mito e la fanno diventare la “divina”, ma che a Greta stanno stretti. Solo grazie al coraggio del regista Ernst Lubitsch, per la prima volta nel 1939, interpreta un ruolo diverso dal solito: addirittura ci sono scene in cui ride e dimostra di essere un’attrice versatile e talentuosa.

La sua carriera continua ad andare a gonfie vele, fino a quando il film “Non tradirmi con me” non viene accolto come sperato. La reazione negativa del pubblico e della stampa colpiscono Greta nel profondo. Inoltre, l’attenzione morbosa da parte dei fotografi verso la sua vita privata la portano a prendere una decisione drastica. A soli 36 anni si ritira per sempre dalle scene e vive il resto della sua esistenza lontano dai riflettori. Una decisione su cui non è mai tornata indietro e di cui non si è mai pentita.

Greta Garbo è morta nel 1990 a 85 anni nella sua casa di New York, in cui si era rifugiata e in cui aveva condotto una vita all’insegna dell’anonimato. Una scelta che sottolinea come sia stata una donna controcorrente che ha preferito rinunciare ai privilegi e alla fama, per vivere l’esistenza che voleva. Nonostante questo per i suoi fan e per gli amanti del cinema è rimasta la diva per eccellenza dal fascino senza tempo.