Isola dei Famosi, Rosanna (ancora) contro Greta. Interviene la mamma: “Adesso basta!”

In attesa dell'esito del televoto flash, Greta e Artur sono stati protagonisti di un faccia a faccia sfociato in uno scontro diretto tra Rosanna Lodi e la mamma della Zuccarello

La decima puntata dell‘Isola dei Famosi è entrata subito nel vivo. Mentre Aras Senol, l’attore turco star di Terra Amara, si è immediatamente salvato dal televoto collezionando una marea di preferenze da parte del pubblico, dall’altra parte gli altri due naufraghi rimasti a rischio eliminazione, Greta Zuccarello e Artur Dainese, hanno avuto un duro faccia a faccia. Che tra i due non scorra buon sangue non è di certo un segreto, ma il vero scontro si è consumato in studio. La cuoca Rosanna Lodi ancora una volta è andata contro la ballerina e la mamma di Greta, la signora Francesca, non è rimasta a guardare.

Il faccia a faccia tra Greta Zuccarello e Artur Dainese

Greta Zuccarello e Artur Dainese non riescono proprio ad andare d’accordo. Probabilmente è vero che in fondo sono molto simili, come ha detto Sonia Bruganelli durante la decima puntata dell’Isola, e forse due caratteri forti come i loro non sono fatti per stare insieme. La ballerina ha accusato il modello di essere disposto a tutto pur di vincere, anche di calpestare i suoi compagni e lui, dal canto suo, le ha dato della manipolatrice.

Parole affatto dolci che entrambi hanno rinnovato nel corso di un duro faccia a faccia. “Penso che sia venuto qua volenteroso di vincere e ci potrebbe calpestare tutti senza un minimo di rimorso (…). Non c’è odio perché l’odio non si prova per nessuno ma ho questa visione di lui (…). Io ho tirato fuori molte emozioni in maniera sempre molto schietta”, ha affermato la Zuccarello. “Sei una manipolatrice perché prima di puntare il dito, come spesso hai fatto, prima ti sei preoccupata di parlare con tutto il gruppo (…). Secondo me Greta qua è venuta a fare la sua vacanza non la sua esperienza personale, non dà tantissimo contributo al gruppo, fa i bagni, prende il sole (…). Abbiamo visto che lei è molto brava a parlare, all’inizio sta simpatica e poi vedi il perché. Magari parla alle spalle…”.

“È una bella lotta a chi sia più stratega”, ha commentato in modo preciso Dario Maltese, interpellato da Vladimir Luxuria. Intanto Sonia Bruganelli ha preso nuovamente le parti della ballerina: “Io li reputo molto simili. Giovani, belli, consapevoli di esserlo. Entrambi sono andati per vincere con la differenza che Artur ha molta più esperienza rispetto a Greta (…). La differenza è che Greta conoscendola – non credo sia stato un punto a suo favore – ha limato tantissimo le sue asperità (…), Artur è entrato in un modo e ha cercato sempre di barcamenarsi”.

Rosanna di nuovo all’attacco ed è scontro con la mamma di Greta

Greta Zuccarello è in effetti una giovane ragazza senza peli sulla lingua e ha dimostrato più volte di avere grinta da vendere, senza badare troppo alla “forma” quando si tratta di dire ciò che pensa. Probabilmente anche per tale ragione ha fatto un po’ storcere il naso il suo professarsi “molto timida”: “Sono una persona chiusa in me stessa che non si esprime molto. La convivenza con persone estranee, senza mai essere troppo impulsiva e arrogante, credo di averla superata. Sono sempre stata onesta e ho detto in faccia le cose che pensavo. Il mio percorso all’interno dell’Isola non è per far vedere che so fare le cose (…), ho voluto superare le mie paure e insicurezze (…). Delle piccole vincite me le porto a casa”.

Ascoltando queste parole la cuoca Rosanna Lodi, già eliminata dal gioco, ha colto la palla al balzo per tornare all’attacco: “Greta timida? Ma quando mai, c’ha la lingua biforcuta! (…) Tu mi fai anche una gran tenerezza adesso, se andassi un pochino più pianino (…) perché hai troppa voglia di arrivare (…), questa arroganza che spesso ci metti (…). Saresti anche piacevole”. La Zuccarello ha parlato di “rancore” da parte della cuoca, la Bruganelli l’ha difesa ancora una volta ricordando a Rosanna il suo essere stata altrettanto aggressiva durante la permanenza in Honduras.

Ma tra un battibecco e l’altro la madre di Greta, Francesca, ha voluto prendere la parola: “Sto ascoltando questa lezione da madre a madre. Io sono qui la guardo ora in faccia (…), vedo un accanimento nei confronti di Greta. Lo dica qual è il vero motivo. Lei ha iniziato uno show con Samuel e Greta e lo sta finendo qui per avere la telecamera (…). Io a lei non devo dire niente ma adesso basta però, il suo show lo ha fatto (…) si limiti!“.

Greta Zuccarello eliminata dal televoto flash

Alla fine tutto questo rumore non ha giovato alla ballerina. Greta Zuccarello, rimasta al televoto con l’avversario Artur Dainese, è stata eliminata dal pubblico che probabilmente non ha compreso fino in fondo le sue parole. Avere personalità, in fondo, è sempre un’arma a doppio taglio e può portarti a essere amata oppure odiata. Ma bisognerebbe ricordare che le “maestrine” a lungo andare stancano. Il pubblico ha deciso, e così sia.