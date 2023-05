Frasi sui capelli: le più belle (e divertenti) da leggere assolutamente

Fonte: 123RF Frasi sui capelli da ricordare

I nostri capelli ci rappresentano, è inevitabile. Non rappresentano solo un tratto distintivo, ma dicono tutto su di noi (soprattutto quando noi donne li tingiamo). Spesso, tendiamo persino ad affezionarci così tanto da non riuscire a tagliarli, nemmeno quando necessario.

DiLei, allora, ha pensato di raccogliere alcune delle più belle frasi degli autori famosi (e non solo), una vera e propria raccolta di citazioni e di aforismi sui capelli imperdibili. Frasi belle, leggere, o anche divertenti, così come sensuali: perché, sì, proprio non potremmo mai rinunciare alla nostra chioma e al potere che ci dà. Con una bella acconciatura, ci sentiamo (davvero) in grado di poter fare tutto.

Frasi sui capelli: le citazioni e gli aforismi più famosi

Spesso, quando si sente parlare dei capelli, ci vengono in mente delle frasi divertenti, ma in realtà sono stati anche l’oggetto del “desiderio” di tantissimi autori nel corso dei secoli. In molti si sono soffermati proprio sulla loro bellezza, o persino sul significato: sicuramente, avrete sentito parlare delle donne che si tagliano i capelli quando vogliono dare una “scossa” alla propria vita. Ecco, questa e molte altre frasi sono raccolte qui di seguito.

Dovrei pettinarmi i capelli seduta su uno scoglio in Cornovaglia. Dovrei portare calzoni tigrati, avere un amante. Dovremmo incontrarci in un’altra vita, incontrarci nell’aria io e te. Sylvia Plath

Come scendono ondeggianti i tuoi capelli lungo il collo! Che boccoli! Che profumo denso d’abbandono! Che estasi! Perché l’oscura alcova si popoli stasera di ricordi, addormentati in questa tua chioma, l’agiterò in aria come un fazzoletto! Charles Baudelaire

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Giovanni Verga

Quel che il tempo lesina agli uomini in fatto di capelli glielo risarcisce in fatto di spirito. William Shakespeare

Anche un solo capello fa la sua ombra. Publilio Siro

Guai alla vita appesa a un capello che spaccano in quattro. Stanisław Jerzy Lec

Le piccole cose che amo di te, quel tuo sorriso un po’ lontano, il gesto lento della mano con cui mi carezzi i capelli e dici: vorrei averli anch’io così belli. Stefano Benni

Prendete un capello del vostro capo, e vedete che piccola parte sia del vostro corpo; eppure esso gode della vita come ogni altro organo; e, ricevendo il suo nutrimento, serve allo scopo per cui fu fatto. Se voi lo tirate e lo maltrattate, per quanto quel pelo sia una parte così insignificante di voi stessi, ne sentite dolore; e se, d’altra parte, il corpo invecchia o si ammala, anche il vostro capello cade o s’imbianca, mostrando in ciò d’essere una parte essenzialmente connessa con tutto il resto del vostro corpo. Paolo Mantegazza

Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli. Khalil Gibran

L’uomo nasce senza denti, senza capelli e senza illusioni, e muore allo stesso modo, senza capelli, senza denti e senza illusioni. Alexandre Dumas

Quasi anonima sorridi e il sole indora i tuoi capelli. Perché per essere felici è necessario non saperlo? Fernando Pessoa

Tutto è in disordine: i capelli, il letto, le parole. Il cuore. La vita. William Leal

Nella bellezza ciò che è importante è la tua mente. Non si chiede un taglio di capelli da cinquanta dollari su una testa di cinquanta centesimi. Garrison Keillor

I capelli sono di vitale importanza per bambini. Piangono vigorosamente quando vengono loro tagliati per la prima volta; non importa quanto crescano di nuovo cespugliosi, lisci o ricci, si sentono come se venissero tosati di una parte della loro personalità. Charles Chaplin

Calvizie. Sempre precoce, è provocata dagli eccessi di gioventù o dalla concezione di grandi idee. Flaubert

E per tutto un lungo giorno seduta allo specchio Pettinava i suoi capelli d’oro: io credevo di vedere le sue mani pazienti domare un incendio. Louis Aragon

Non mi piacciono i filosofi che amano spaccare il capello in quattro sulle teste altrui, per giunta vive, e usando la scure. Stanisław Jerzy Lec

Tutto ciò che è considerato sexy, come i capelli spettinati, le spalline che cadono o le gocce di sudore sul viso, dà sì un’idea di disordine, ma è anche invitante. Charlotte Roche

Le conseguenze delle nostre azioni ci prendono per i capelli, del tutto indifferenti al fatto che nel frattempo si sia «migliorati». Friedrich Nietzsche

In questi giorni penso al vento fra i tuoi capelli. Yehuda Amichai

Frasi sui capelli delle donne

C’è un argomento che è stato trattato più volte, nei libri degli autori o nelle canzoni, o magari con semplici riflessioni: i capelli delle donne. In qualche modo sono stati rappresentati non solo come tratto distintivo, ma come vero e proprio modo per conquistare e ammaliare le persone. Per noi donne, i capelli sono tutto: anche un modo per comunicare passioni, amori e segreti, come quei cambiamenti che alla fine soltanto noi conosciamo. E la nostra migliore amica, ovviamente: suggeriamo decisamente di leggere insieme a lei queste frasi.

Le donne… Sai cosa ti dico? Chi le ha create, Dio deve essere proprio un genio. I capelli, i capelli sono tutto, lo sai? Hai mai affondato il naso in una montagna di capelli sognando di addormentartici sopra? Frank Slade

Non rispettando i propri capelli bianchi, li tinse del colore a lutto dei suoi anni. Robert Sabatier

Certo non sai quanto sei dolce e bella quando dormi con i capelli lunghi sparsi abbandonati sul cuscino! Francesco Guccini

Se i tuoi capelli sono a posto e indossi belle scarpe, puoi cavartela in ogni situazione. Iris Apfel

I capelli erano annodati in una treccia che si avvolgeva a corona intorno al capo e avevano esattamente il colore dell’oro. Probabilmente era la prima volta che si pettinava così. Irène Némirovsky

Di memorie d’amore gli anni hanno adornato il mio viso segnandomi i capelli di lievi filigrane grigie: son diventata così bella. Leah Goldberg

Lei si sposta i capelli dietro l’orecchio ed è così che nascono le galassie, così che si formano gli alfabeti e le prime vibrazioni di amore. Fabrizio Caramagna

Una donna che si pettina i capelli colma il cielo del suo gesto. Auguste Rodin

Bruciava il suo incenso a Venere nei capelli delle sue amanti, dicendo che questi erano la parte più eterea della donna. Carlo Dossi

Non importa se la tua vita è perfetta finché è lo è il colore dei tuoi capelli. Stacy Snapp Killian

I capelli sono un altro dei punti più sexy di una donna. I capelli ‘catturano’ gli uomini, quasi fossero dei tentacoli. Non importa il taglio, il colore o se sono ricci o lisci. L’importante, ed è molto curioso, è che siano puliti e un po’ arruffati, come appena alzate dal letto, poiché questa immagine rimanda immediatamente e inconsciamente all’intesa. Marco Rossi

Ci sono cose che una donna con i capelli sporchi non può fare: partorire, per esempio, o sposarsi, accompagnare a scuola il figlio, indugiare sulla scena di un incidente, rispondere al telefono quando dall’altra parte c’è una vecchia fiamma del marito. Erma Bombeck

Non serve a niente essere intelligenti. Sarebbe meglio essere biondi e belli. Agota Kristof

Amami per i miei soli capelli biondi. Marilyn Monroe

Le persone che si preoccupano dei loro capelli tutto il tempo, francamente, sono noiose. Barbara Bush

Dalla cenere io rinvengo con le mie rosse chiome e mangio uomini come aria di vento. Sylvia Plath

L’acconciatura giusta può rendere bella una donna semplice e una bella donna indimenticabile. Sophia Loren

Una donna che si taglia i capelli è in procinto di cambiare la sua vita. Coco Chanel

Frasi sui capelli divertenti

Attraverso i capelli, alla fine, possiamo persino misurare il tempo: con gli anni che passano, ecco che la chioma inizia a incanutirsi, o ancora a diradarsi. Per combattere però l’avanzare del tempo, c’è solo una cosa che può funzionare davvero: farsi una risata! Le frasi divertenti sui capelli possono essere anche un modo per prendersi meno sul serio, o semplicemente per divertirsi insieme ai propri amici.

La persona più schifiltosa sarà quella che avrà il bicchiere col rossetto o il capello nel piatto. Arthur Bloch

Ti è mai capitata una di quelle sere in cui non avresti voglia di uscire… ma i tuoi capelli sono pettinati troppo bene per restare a casa? Jack Simmons

L’unica cosa che interessa alle donne della testa di un uomo sono i capelli. Enrique Jardiel Poncela

Io non mi considero calvo, sono solo più alto dei miei capelli. Tom Sharpe

È impressionante a quanta gente la propria testa serva unicamente quale supporto per i capelli e per i cappelli. Harold Pinter

Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano. Mafalda

Dire a un parrucchiere ‘fai tu’ è un po’ come decidere di fare bungee jumping senza elastico. Luciana Littizzetto

Non sto perdendo i capelli. Mi si sta allargando la testa. Fabio Volo

Per trovare il tuo look, la sperimentazione è sempre cosa buona e giusta: capelli lunghi, corti, lisci, ricci, morbidi o naturali, alla Monna Lisa, punk, spettinati, acconciati ad arte, non importa. Quello che importa è che sia siano sani, perché coi capelli sani puoi fare ciò che vuoi. Eliselle

Non mi sento offesa da tutte quelle barzellette sulle bionde un po’ sceme perché so di non essere scema. So anche di non essere bionda. Dolly Parton

Mi tradisci con una donna calva, non ho trovato nessun capello sulla tua giacca. Groucho Marx

Non fare pasticci coi capelli, se no quando avrai quarant’anni sembreranno di un ottantacinquenne. Mary Schmich

Frasi sui capelli e sul parrucchiere

Il parrucchiere è di certo il migliore amico di ogni donna, ma può essere croce e delizia allo stesso tempo, perché a tutte è capitato di non essere davvero soddisfatte del proprio taglio o colore almeno una volta nella vita. Ma, quando riusciamo a creare davvero un’intesa con il parrucchiere, allora sì: è decisamente lui la persona che ci conosce molto bene. Tra l’altro, i capelli sono davvero il mezzo perfetto con cui possiamo esprimerci: perché non scatenarsi, allora?

I capelli di una donna sono il termometro della sua anima. Quando una poverella sta male, cosa fa? Va dal parrucchiere. Prima ancora che dall’analista. Mette quel che ha di più vuoto tra le mani del coiffeur e si abbandona fiduciosa. E magari, all’improvviso l’incoscienza, gli dice la fatidica frase: «Fai tu». Luciana Littizzetto

Con i capelli ho passato il calvario di tanti: lozioni, massaggi. Ho smesso quando un amico mi ha detto che la cosa peggiore non è la caduta di capelli ma non saperci convivere. Luca Zingaretti

Vogliamo parlare dei maschi che si tingono? Guarda, solo a pensarci mi viene la congiuntivite. Non è tanto il tingersi in sé che, va be’, se uno si fa schifo grigio, che cosa vuoi mai dirgli, ma è che le tinte maschili sono sempre orride. Sono sempre colori che non esistono in natura. Smalti da carrozzeria. Luciana Littizzetto

Il vero psicanalista delle donne è il loro parrucchiere. Ennio Flaiano

Penso che la cosa più importante di cui una donna possa disporre − oltre al talento, naturalmente − è il suo parrucchiere. Joan Crawford

Comunicare con il proprio parrucchiere abituale è un po’ come usare un codice di guerra. Si imparano un mucchio di cose. Per esempio, che non bisogna mai dire “Ne tolga un po’” a una persona che compra gli shampoo a casse e il cotone a balle. Oppure che strappare da un giornale una foto di Julia Roberts e mettergliela davanti dicendo “Li voglio così“ può essere molto rischioso. Se il parrucchiere si piega in due dalle risate e scappa nel retrobottega, conviene metterla via per un’altra volta. “Mi faccia una sorpresa”, poi, è una frase che non bisognerebbe mai usare. Non occorre che vi spieghi perché. Erma Bombeck

Frasi sui capelli dalle canzoni

Esistono anche canzoni sui capelli, e probabilmente una delle più famose è proprio Capelli di Niccolò Fabi. Ma non solo: abbiamo pensato di raccogliere le frasi sui capelli dalle canzoni.