Come indossare i gioielli oversize: idee di look

Mi piacciono tanto i gioielli grandi, ma non so mai come metterli: mi aiuti?

I gioielli oversize piacciono. Sono coraggiosi, danno carattere e personalità ad un look, sono decisamente per chi non ama passare inosservato! Ma ci saranno regole da rispettare? Vediamolo insieme.

Come indossare i gioielli oversize: premessa

Sapete che a me non piace parlare di regole, soprattutto nella moda. Credo che siano un controsenso, dal momento che la moda è creatività ed è una forma di espressione. C’è da dire però che, quando si indossano gioielli di questo tipo, stravisti durante le sfilate e destinati a diventare un vero trend, è bene non esagerare con il resto dell’outfit, in modo da far risaltare al massimo questo accessorio e da non incorrere in un effetto “too much”.

Come indossare i gioielli oversize: collane

Per chi ama le collane oversize oppure ama indossare tante collane contemporaneamente, come si è visto sulla passerella di Alexander McQueen, va da sé che la scollatura sarà il focus del nostro look. Ovviamente non si intende che debba essere lasciata nuda, anzi, potete portare le vostre collane anche sopra ad un maglia a girocollo, ma, se avete molto seno, forse non è l’ideale caricare eccessivamente il décolleté.

Come indossare i gioielli oversize: orecchini

Gli orecchini importanti, come questi di Dior che sono diventati un fashion trend ormai da qualche stagione, risaltano particolarmente se avete un bel collo e una linea delle spalle armoniosa. Più sono importanti gli orecchini e più io vi sconsiglio di abbinarli ad altri gioielli vicino al viso e mi riferisco in modo particolare alle collane. Per farli comparire al meglio, raccogliete i capelli.

Come indossare i gioielli oversize: braccialetti

Tanti braccialetti portati tutti insieme, piccoli e sottili oppure rigidi e grandi come i bangles, sono un accessorio che personalizza moltissimo un look. Se sono in metallo possono aggiungere grinta e un gusto rock, se sono colorati invece avranno un allure più hippy. Potete portarli sul braccio nudo oppure su una maglia aderente, sopra la manica, in modo che non vi diano fastidio. In generale, per tutti i gioielli e soprattutto d’inverno con pull e maglioni, fate attenzione a che non abbiano ganci o dettagli appuntiti che possano incastrarsi tra le maglie e tirarne i fili!