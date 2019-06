editato in: da

Gioielli in spiaggia sì o no? E se sì, quali? Ecco qui come la penso e come indossare tutti i gioielli dell’estate!

Gioielli da spiaggia, ecco quali indossare: gli orecchini

Piccola premessa: io non sono una grande amante dei gioielli in spiaggia, più che altro per una questione di praticità, quindi tendo a mettere lo stretto indispensabile: un paio di orecchini piccolissimi da lobo, la fede, qualche braccialetto che non tolgo mai. Se però a voi piacciono e li portate senza problemi, potete indossarli anche in spiaggia… a patto che siano piccoli e discreti. Unica eccezione alla regola: gli orecchini. Questi possono essere anche oversize, a patto che siano leggerissimi e che siano l’unico ornamento che indossate.

Gioielli da spiaggia, ecco quali indossare: le collane sottili

Due o tre catenine sottili, se non vi danno fastidio, in spiaggia sono graziose. Fate attenzione quando vi date la protezione solare e spostate spesso i vari ciondoli e charms per evitare antiestetici segni dell’abbronzatura.

Gioielli da spiaggia, ecco quali indossare: le catenine da pancia

Allora, qui si apre una parentesi: le catenine da pancia vanno bene per voi se l’addome è il vostro punto di forza, quindi tonico e con vita e fianchi armoniosi. Altrimenti, lasciate perdere: è un orpello in più assolutamente non indispensabile.

Gioielli da spiaggia, ecco quali indossare: le cavigliere

Le cavigliere sono graziose, ma occhio a dove le si mette: se avete caviglie robuste, sceglietele larghe, in modo che siano basse sul collo del piede, altrimenti l’effetto sarà quello di allargarle ancora di più. Viceversa, se avete caviglie sottili, potete sceglierle anche più strette.

Gioielli da spiaggia, ecco quali indossare: i braccialetti

Al mare i braccialetti sono sempre belli, sia in spiaggia che non. E poi, volete non acquistarne uno che vi ricordi sempre i giorni trascorsi in vacanza? I braccialetti, specie se sottili o in filo sono un vero must have dell‘estate al mare.