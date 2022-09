Fonte: Getty Images, morfosis, Kardiff, Kaos, Barbara Biffoli Look bon ton: ecco qualche idea per ricrearlo con stile

Il look bon ton è un po’ un classico: non passa mai di moda, ma viene reinterpretato di anno in anno in modo nuovo, a volte con successo a volte meno. C’è chi comunque lo ama e ne ha fatto il proprio stile. Quali sono i pezzi che compongono un look bon ton? Vediamoli insieme, per capire anche come fare per ricrearlo con stile.

Fonte: Getty Images, morfosis, Kardiff, Kaos, Barbara Biffoli

Look bon ton: tagli classici e femminili

Alcuni brand sono bon ton per definizione: tra questi inserirei senza dubbio Chanel, ma anche Dior, per alcuni versi. Chiaramente entrambi questi brand si sono evoluti nel corso del tempo ed entrambi hanno dovuto adeguarsi ai cambiamenti dello stile di vita femminile. Detto questo, la loro base è un ottimo punto do partenza per chi vuole ottenere un look bon ton. Pensiamo ad esempio a Chanel (vedete sotto uno scatto dell’ultima collazione Fall Winter 2022/2023): il taglio corto e femminile della sua giacca è diventato iconico, così come la gonna midi. Per attualizzarlo, vi basterà aggiungere un paio di calze a maglia grossa.

Look bon ton: tessuti senza tempo

Anche Dior ha attualizzato il proprio concetto di bon ton utilizzando tessuti timeless come il tweed, che appartiene forse più all’universo maschile ma che, declinato su pezzi ultra femminili, diventa immediatamente glamour. Potete vederlo qui in uno scatto della collazione di Dior per la Fall Winter 2022/2023. Per replicare questo effetto, provate ad indossare una giacca o una gonna in tweed, sia in versione completo, sia spezzandole e completate il look con accessori neutri.

Look bon ton: accessori mignon

La borsetta a mano di dimensioni da bambola è perfetta per completare un look bon ton. Sceglietela con il manico piccolo, per poterla portare a mano o al massimo al braccio. Se però avete necessità di un look più pratico, potete optare per dei classici: per darvi un’idea, dei modelli super chic sono la Lady Dior di Dior (appunto), la 2.55 di Chanel, o la Peekaboo di Fendi.

Look bon ton: colori soft

A parte tweed, blu e nero, in un look bon ton il colore la fa da padrone con toni soft e desaturati. Per capirsi, tutte le tonalità pastello saranno perfette! Potrete poi abbinarle ad accessori dai colori più carichi, ma mantenete la base preferibilmente scarica e neutra.