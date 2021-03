Look bon ton, i capi immancabili: istruzioni per l’uso

editato in: da

Amo fiocchi e nastri, ma ho paura di sembrare mielosa: come posso vestirmi in modo bon ton ma con grinta?

Il look bon ton può essere rischioso: per le amanti di fiocchi, tacchi a rocchetto e simili, il rischio “look mieloso” è dietro l’angolo! Come fare quindi per realizzare un look bon ton, ma dal gusto moderno e più grintoso? Ecco qui i capi che non vi possono mancare e qualche consiglio su come indossarli.

Look bon ton: le maniche baloon

Sono un dettaglio che da immediatamente al look un gusto rétro e romantico, ma che potete rivisitare con grinta. Ad esempio, invece di indossare la camicia con le maniche baloon con la gonna a tubino, provatela con una longuette di pelle. L’effetto sarà completamente diverso, più grintoso e moderno.

Look bon ton: la giacca rétro

Una giacca dal taglio avvitato, magari decorata da un colletto stondato o da un piccolo fiocco è decisamente un ottimo modo per rendere il look bon ton. Non dovete necessariamente sceglierla in toni pastello: anche un bel rosso è un’ottima idea!

Look bon ton: le slingback o i kitten heels

Le scarpe con tacco a rocchetto strizzano immediatamente l’occhio ai look bon ton! Anche qui, come fare per non renderli troppo romantici? Portateli con una gonna a tubo e una camicia a righe dal taglio maschile, oppure addirittura con una gonna in pelle. A me personalmente piacciono molto anche con le gonne a ruota e le camicie legate in vita. Se vi piace questo look, potete fare la prova anche con una camicia in jeans!

E per finire, il fiocco tra i capelli

Cosa c’è di più bon ton di un fiocco tra i capelli? Non dovete necessariamente averli lunghissimi: può andare bene anche un taglio corto e un cerchietto con un fiocco. Unica piccola annotazione: se avete un fiocco in testa, evitate accuratamente di indossarlo in qualunque altra parte del vostro look, altrimenti l’effetto è eccessivo.