Martha Stewart: chi è la “Regina del bon ton”

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Getty Images Martha Stewart

Conduttrice televisiva, scrittrice e blogger, donna d’affari, influencer e icona americana: Martha Stewart è questo e molto altro. Simbolo del bon vivre, è stata riconosciuta all’unanimità come la “Regina del bon ton”, anche se lei quelle regole del comportamento non le ha seguite, ma ne ha create di nuove influenzando in maniera impattante e unica tutti gli aspetti del lifestyle. Scopriamo insieme la sua storia.

Chi è Martha Stewart

Nata a Jersey City il 3 agosto 1941, Martha Kostyra coniugata in Stewart, è conosciuta e riconosciuta dal grande pubblico per i suoi programmi di cucina, giardinaggio e bon ton, ai quali si aggiungono libri, rubriche su riviste internazionali e partecipazioni televisive.

Nata da una famiglia di origini polacche, Martha cresce nel capoluogo della contea di Hudson con l’obiettivo di diventare modella. Un sogno, questo, che viene presto sostituito dall’esigenza di un lavoro concreto dopo l’arrivo della crisi economica del 1973. Dopo essersi sposata con Andrew Stewart, diventa mamma di Alexis e, insieme alla sua famiglia, si trasferisce in una fattoria nel Connecticut.

Dopo aver lavorato come impiegata alle poste, nella nuova casa – che farà da sfondo a servizi fotografici e video – Martha decide di cambiare la sua vita e investire i suoi risparmi per aprire un’attività di catering. Sono gli anni in cui la futura regina del bon ton prende familiarità con argomenti che ruotano intorno alla cucina, alla casa, all’arredamento e al giardinaggio. Gli stessi per i quali inizia a collaborare con giornali e riviste locali.

Nel 1990, forte della sua fama, decide di pubblicare una sua rivista: Martha Stewart Living. Quello stesso anno, dopo la pubblicazione di Weddings By Martha Stewart, un libro dedicato ai matrimoni, suo marito le chiede il divorzio.

Il successo e la proclamazione a “Regina del bon ton”

Il successo, quello che la proclamerà a regina del bon ton, arriva nei primi anni ’90. In qualità di esperta di lifestyle, Martha Stewart compare sul piccolo schermo con uno show dedicato all’arredamento, alla cucina e al giardinaggio. La popolarità di personaggio televisivo la convince a lanciare una linea di prodotti dedicati alla casa, la collezione Martha Stewart Everyday.

Nel 1999 fonda la Martha Stewart Living Omnimedia, una compagnia quotata in borsa che consacra il suo successo come donna d’affari e guru del lifestyle, e che le consente di diventare milionaria.

Fonte: Getty Images

ImClone: lo scandalo e la prigione

All’inizio degli anni 2000 l’impero di Martha Stewart subisce un grande contraccolpo. È il 2002 quando la conduttrice televisiva viene indagata per Insider trading, considerato un reato d’abuso di informazioni privilegiate, per avere venduto le azioni della compagnia ImClone Systems.

Amica del fondatore dell’azienda, la Stewart viene indagata insieme all’uomo, che si dichiara colpevole. Nonostante lo scandalo mediatico che la coinvolge, la regina del bon ton continua a dedicarsi al suo lavoro. Il 4 giugno del 2003, però, la conduttrice televisiva viene accusata anche di frode, danno alla sicurezza e complotto, tutti derivanti dalle attività di Insider trading. A quel punto sceglie di dimettersi dalla carica di presidente della Martha Stewart Living Omnimedia, pur dichiarandosi innocente.

Nel mese di marzo del 2004, Martha Stewart viene dichiarata colpevole dalla giuria del processo per complotto, intralcio alla giustizia e falsa testimonianza. Il 16 luglio dello stesso anno la conduttrice è stata condannata a cinque mesi di prigione, cinque mesi di arresti domiciliari e due anni di condizionale.

Alla notizia della sentenza, i suoi show vengono cancellati, interrotti o sospesi e la conduttrice si dimette dal consiglio della sua azienda. “Sono ovviamente addolorata dal verdetto della giuria, ma continuo a trarre conforto dal sapere che ho la fiducia e il supporto duraturo della mia famiglia e degli amici” – scrive la Stewart sul suo sito web dopo la condanna – “Continuerò a lottare per dare lustro al mio nome. Credo nel sistema giudiziario e resto fiduciosa”.

Nel mese di settembre dello stesso anno, Martha Stewart inizia a scontare la sua pena all’interno della prigione federale di Alderson. Parlando dei suoi giorni in carcere, la regina del bon ton, ha raccontato successivamente di aver stretto amicizia con le sue compagne di cella e di averle coinvolte nei lavori di pulizia e di organizzazione degli spazi.

Il ritorno di Martha Stewart

Il 4 marzo del 2005 Martha Stewart può lasciare la prigione di Alderson. Si trasferisce così nella sua casa di Bedford, nella contea di Westchester. È ancora agli arresti domiciliari, la guru del lifestyle, ma si rimbocca le maniche per tornare a svolgere il suo lavoro. Le viene concesso il permesso di farlo per 48 ore settimanali, pur indossando sempre il braccialetto elettronico per monitorare la sua posizione.

Nel mese di agosto, dopo aver spento le 64 candeline, è una donna libera. La fine degli arresti domiciliari coincide con il suo ritorno in grande stile, lo stesso che ha perpetuato negli anni e che le ha permesso di diventare una guru nel lifestyle.

La ripresa del suo magazine, Martha Stewart Living, è solo il primo passo per riprendersi il posto da regina del bon ton che si è guadagnata. Martha Stewart ritorna a imporsi sul mercato prima con la sua collezione di prodotti per la casa, rivisitata e ampliata, e poi attraverso il piccolo schermo. Nel 2005 è alla guida di due nuove trasmissioni televisive dedicate alla cucina e al giardinaggio.

Con il cambiamento progressivo del mondo dello spettacolo, e l’avvento dei social network, diventa anche influencer. Un’evoluzione naturale, questa, per l’imprenditrice che negli anni si è cucita addosso il ruolo di opinion leader del settore lifestyle. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 4 milioni di follower, la conduttrice televisiva condivide scatti di quotidianità tra ricette e consigli di arredamento.

All’età di 82 anni, Martha Stewart, è ancora un’instancabile lavoratrice. I suoi consigli, e le sue preziose lezioni di stile, sono seguitissimi da persone di ogni età. Iconica, bizzarra e irriverente è la collaborazione con Snoop Dogg, rapper, attore e produttore discografico statunitense. Anche se apparentemente distanti e diversi tra loro, i due hanno dato vita a un sodalizio artistico e a un’amicizia che dura da anni e che ha visto la nascita di campagne pubblicitarie davvero iconiche, come quella degli accendini della Bic.