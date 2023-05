Martha Stewart posa in costume da bagno a 81 anni ed entra nella storia

Fonte: Getty Images Martha Stewart posa in costume a 81 anni

Martha Stewart riesce ancora a stupire. Icona indiscussa della televisione a stelle e strisce (e non solo), la conduttrice ha posato in costume da bagno a 81 anni per la copertina dell’edizione annuale di Sports Illustrated, segnando un vero e proprio record: è la cover girl più anziana di sempre della celebre rivista.

Martha Stewart in copertina a 81 anni entra nella storia

Una carriera lunghissima, traguardi davvero unici. Era inevitabile che Martha Stewart venisse scelta per il numero annuale di Sports Illustrated, che punta il focus come sempre sui costumi da bagno. E no, non è soltanto per una questione di “forma fisica”: la rivista per questo 2023 ha deciso di celebrare le donne potenti che “vivono in un mondo in cui non sentono limiti, interni o esterni”. Mission di cui la Stewart è proprio l’incarnazione.

Accanto alle copertine che vedono protagoniste l’attrice Megan Fox, la modella Brooks Nader e la cantautrice Kim Petras, quella della conduttrice televisiva (e relativo servizio fotografico) ha destato stupore non solo per la sua incredibile bellezza, ma soprattutto per un record che è entrato di diritto nella storia di Sports Illustrated. Martha Stewart all’età di 81 anni è diventata ufficialmente la cover girl più anziana mai apparsa in copertina sul numero speciale della rivista, superando il primato di Maye Musk – la madre di Elon Musk – che aveva posato per il numero dello scorso anno all’età di 74 anni.

Martha Stewart, un’ispirazione per tutte le donne

Martha Stewart ha collezionato una quantità tale di successi che sarebbe difficile farne un elenco esaustivo in poche righe. Ma ciò che colpisce di questa vera icona a cavallo tra due secoli è una filosofia che nel tempo è diventata una vera ispirazione per tutte le donne, over e non solo.

“Mai nella sua vita ha lasciato che le circostanze dettassero il suo risultato – ha detto di lei il caporedattore di Sports Illustrated Swimsuit, MJ Day – . È cambiata con i tempi, sempre un passo avanti, per costruire un impero commerciale di immensa portata”. Ed è proprio questa la sua cifra vincente, la stessa che l’ha portata a diventare una delle donne più famose di sempre.

Martha Stewart ha seguito la sua strada con forza e tenacia, mettendosi in gioco anche quando il mondo sembrava remarle contro. Ha saputo sfruttare i suoi talenti, conquistare i più disparati contesti e un pubblico multi-generazionale che continua a venerarla come una divinità. Quando le hanno proposto la copertina di Sports Illustrated ne è rimasta più che sorpresa, ma perfettamente coerente al suo spirito non ci ha pensato due volte ad accettare, neanche pensando al “limite” dell’età. E il punto è proprio questo: l’età non è un limite e non dovrebbe esserlo per nessuna di noi.

“Il mio motto è sempre stato: ‘Quando hai finito di cambiare, hai finito’, quindi ho pensato, perché non essere pronta per questa opportunità di una vita? – ha scritto su Instagram -. Spero che questa copertina vi ispiri a sfidare voi stesse per provare cose nuove, indipendentemente dalla fase della vita in cui vi trovate”.

Martha Stewart, tra carriera e scandali

La biografia di Martha Stewart racconta il percorso di una donna che ha raggiunto le vette del mondo. Da cuoca di successo ha intrapreso una carriera a Wall Street, poi è stata fondatrice della prima società di lifestyle multicanale, la Martha Stewart Living Omnimedia. Imprenditrice, autrice di 99 best seller e conduttrice televisiva tra le più amate di sempre (ha anche vinto un Emmy Award), con le sue riviste e i programmi televisivi sulla cucina e la vita domestica si è guadagnata il titolo di guru delle casalinghe d’America.

Al momento Martha Stewart conduce tre programmi su Roku – Martha Gardens , Martha Cooks e Martha Holidays – e modera The Martha Stewart Podcast, dove intervista leader aziendali e amici celebri e influenti. Nel frattempo ha anche trovato il tempo per aprire il suo primo ristorante – The Bedford di Martha Stewart al Paris Las Vegas – mentre i suoi numerosi prodotti per la casa, la cucina e le sue linee di moda continuano ad andare a ruba sul suo sito web e su Amazon.

E non sono mancati gli scandali, uno dei quali rimasto nella storia: nel 2002 la Stewart è finita al centro di un’inchiesta per insider trading, poi nel 2003 è stata accusata di frode sui titoli, ostruzione alla giustizia, cospirazione e dichiarazioni false ai pubblici ministeri e all’FBI e, infine, è stata condannata a cinque mesi di carcere e al pagamento di una multa di 30.000 dollari. Una vita da romanzo, è proprio il caso di dirlo.