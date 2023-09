La Principessa di Norvegia sposa il suo sciamano: chi è Durek Verrett

Fonte: GettyImages Martha Louise e Durek Verrett

La principessa e lo sciamano: potrebbe essere il titolo di una commedia romantica, e invece si tratta della storia d’amore che sta facendo sognare (e discutere) la Norvegia. La principessa Martha Louise, figlia maggiore del re Harald e della regina Sonja, ha infatti annunciato le nozze con il fidanzato Durek Verrett, guru spirituale delle star di Hollywood. La data prescelta è il 31 agosto 2024.

La favola d’amore della principessa e dello sciamano

“Siamo incredibilmente felici di poter celebrare il nostro amore negli splendidi dintorni di Geiranger”: con queste parole, la principessa norvegese Martha Louise e il fidanzato Durek Verrett hanno annunciato le loro nozze. La cerimonia si terrà nella città di Geiranger, sulle rive dell’omonimo fiordo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. In una dichiarazione separata, il re, la regina e il principe ereditario Haakon si sono congratulati con la coppia e hanno espresso la loro gioia per l’ingresso di Verrett nella famiglia.

Martha, quarta in linea di successione al trono di Norvegia, e Durek, autoproclamatosi sciamano di sesta generazione, fanno coppia fissa dal 2019. Nel 2022 hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale, raccogliendo la benedizione del re Harald. Per la principessa si tratterà delle seconde nozze: la Louise era infatti stata sposata dal 2002 al 2016 con lo scrittore Ari Behn, morto suicida nel 2019 a soli 47 anni. I due hanno avuto tre figlie, Maud, Leah ed Emma.

Chi è Durek Verrett

Nonostante siano molto innamorati ed affiatati, il popolo norvegese non ha mai particolarmente apprezzato l’unione tra Martha Louise e Durek Verrett: lui, per i suoi metodi e le sue dichiarazioni sulla medicina alternativa è stato infatti etichettato come un ‘ciarlatano‘. Ma chi è l’uomo a cui si rivolgono – tra gli altri – Gwyneth Paltrow, Chris Pine e Rosario Dawson in qualità di guru spirituale?

Nato nel 1974 a Sacramento, in California, da una famiglia di origine ghanese, Derek Verrett (questo il suo vero nome) si è autoproclamato sciamano di sesta generazione con il nome Shaman Durek. L’uomo ha dichiarato di essersi reso conto di avere poteri spirituali all’età di 5 anni, quando iniziò ad avere delle visioni sui suoi compagni di scuola. E’ stato tuttavia studiando con alcune tribù di schiavi nativi americani e di tribù nigeriane e haitiane che Durek ha imparato ad usare al meglio la sua dote, approfondendo anche la Cabala e tutte le religioni.

La vita di Verrett è stata segnata da molte tragedie: lo sciamano ha spigato di aver subito abusi sessuali dal padre e da un babysitter quando era ancora molto piccolo, e di aver abusato di alcol e droghe quando era solo un adolescente. A 28 anni, inoltre, è stato in coma per due mesi ed è stato sottoposto al trapianto di un rene: proprio dopo questa esperienza traumatica, nel 2013, ha scelto il nome di Durek e si è avvicinato al mondo delle celebrità. Il suo obiettivo, è quello di portare la spiritualità nella vita delle nuove generazioni, ed è proprio questa passione per il misticismo ad averlo fatto avvicinare a Martha di Norvegia: la principessa, infatti, è fondatrice di Astarte Education, una scuola alternativa in cui insegnava alle persone ad entrare in contatto con il loro spirito guida. Insomma, un’unione già scritta nelle stelle.