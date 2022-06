Martha di Norvegia rompe gli schemi e sposa lo sciamano: chi è e dove si sono conosciuti

Al cuor non si comanda, anche se è quello di una Principessa. Lo sa bene Martha Louise di Norvegia, che a tre anni dal tragico suicidio dell’ex marito Ari Behn, ha annunciato il fidanzamento con lo sciamano Durek. Non visto di buon occhio da molti in Norvegia, lui si considera un guru delle star, e tra le sue clienti c’è persino Gwyneth Paltrow. Martha Louise lo ha sempre difeso dagli attacchi della stampa, e ora ha annunciato di essere pronta a sposarlo.

La Principessa Martha Luise di Norvegia ha ritrovato l’amore

A sei anni dal divorzio dallo scrittore Ari Behn (morto suicida nel 2019), la Principessa Martha Luise di Norvegia ha annunciato di essere pronta alle sue seconde nozze: “Sono molto felice di annunciare il mio fidanzamento con lo sciamano Durek, l’unico uomo riesce a farmi battere il cuore, colui che vede in me tutto il mio potenziale, colui che mi fa ridere e con il quale posso lasciarmi andare. L’amore trascende e ci fa crescere. E io sono felice di continuare a crescere con questo stupendo uomo”.

Con queste parole la Principessa ha annunciato le nozze, non del tutto inaspettate, ma da molti scongiurate. Infatti, secondo la stampa norvegese, lo sciamano Durek non sarebbe un vero professionista, ma bensì interessato ad altro, e negli ultimi anni lo ha spesso messo alla gogna mediatica. Martha Luise, innamoratissima, lo ha sempre difeso, ed ora è pronta a dire sì.

Da Palazzo fanno sapere che Re Harald di Norvegia e la Regina Sonja augurano il meglio alla coppia, e si spera che i giornali plachino la loro macchina del fango una volta per tutte.

Chi è lo sciamano Durek e come la coppia si è conosciuta

La coppia si è conosciuta dopo la morte dell’ex marito di Martha Luise, quando la donna si è avvicinato molto alla spiritualità.

“Non spetta a voi giudicarmi” aveva detto già in passato la Principessa. “Non scelgo un uomo per soddisfare gli altri”. Aveva poi raccontato come, l’avere una relazione con un uomo di colore, le aveva aperto gli occhi sulla supremazia bianca, sul razzismo, e sul dare sempre per scontati i propri diritti.

Durek è molto famoso specie oltre oceano, dove è un vero e proprio guru delle star. Infatti, tra le sue clienti c’è persino Gwyneth Paltrow.

Chi è la Principessa Martha Luise di Norvegia

Martha Louise di Norvegia è una di quei reali che solitamente non destano scalpore, non affollano le copertine dei rotocalchi e non fanno parlare di sé. Eppure, la Principessa, 50 anni e tre figlie, negli ultimi anni, suo malgrado, ci è finita spesso sulle copertine dei giornali.

Quarta in linea di successione (l’erede al trono è il Principe Haakon) è figlia di Re Harald di Norvegia e della Regina Sonja. Dopo aver sposato nel 2002 lo scrittore danese Ari Behn, e aver dato alla luce tre figlie, Maud Angelica, 18 anni, Leah Isadora, 16, ed Emma Tallulah, 13, la coppia ha annunciato il divorzio nel 2016, dopo quattordici anni di matrimonio.

Nel 2019 però Ari Behn si è suicidato, sconvolgendo la Norvegia e la famiglia reale. Lo scrittore aveva dichiarato due anni prima di soffrire di una malattia mentale, ed aveva accusato di molestie l’attore americano Kevin Spacey.

Dal suo divorzio ad oggi quindi la Principessa è stata molto al centro dell’attenzione mediatica, anche per la relazione con il futuro marito Durek.