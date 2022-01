Ingrid Alexandra di Norvegia compie 18 anni ed è identica a Kate Middleton

Kate fa 40 anni: i compleanni importanti del 2022

La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia compie 18 anni, è nata infatti il 21 gennaio 2005. E nelle foto ufficiali scattate per la maggiore età è identica a Kate Middleton che di anni ne ha compiuti 40.

La Principessa identica a Kate Middleton

La Casa Reale norvegese ha pubblicato degli scatti ufficiali di Ingrid Alexandra di Norvegia in occasione dei suoi 18 anni. La Principessa è diventata grande e si prepara a prendere parte sempre più attivamente alla vita della Corona. Da qui la scelta di ritrarla in modo molto formale, ma scegliendo look e pose contemporanee che sembrano ispirarsi a Kate Middleton. Anche perché la somiglianza tra la Duchessa di Cambridge e la futura Regina di Norvegia è notevole, soprattutto ora che è diventata grande.

Ingrid Alexandra, le foto per i 18 anni

Gli scatti sono stati realizzati dalla fotografa Ida Bjørvik e ritraggono la Principessa nel suo ufficio all’interno del Palazzo Reale. Ingrid Alexandra è seduta su un divano bianco, in una stanza chiara, luminosa e moderna, quasi a simboleggiare la freschezza delle nuove generazioni della Famiglia Reale.

La ragazza sorride all’obiettivo e la sua posa è composta, le mani in grembo e le gambe accavallate (atteggiamento che la Regina Elisabetta non avrebbe mai permesso). Ingrid è a suo agio davanti all’obiettivo e dimostra anche una certa fermezza, segno che allude al suo ruolo futuro di Sovrana.

Interessante anche la scelta del look: niente gonne o abiti bon ton, probabilmente giudicati troppo retrò per una 18enne sebbene appartenente alla Famiglia Reale. Ingrid Alexandra indossa un elegante tailleur pantalone blu navy, il colore scelto dalle Teste Coronate per quest’inverno, e una blusa bianca.

Al compimento dei suoi 18 anni la Principessa assumerà nuovi titoli e incarichi che sono il primo passo verso il trono. Anche se i prossimi anni saranno tutti dedicati alla sua formazione. La nipote di Re Harald e della Regina Sonia è impegnata in diverse discipline, compreso l’addestramento militare. Infatti, quando sarà Regina sarà a capo delle Forze Armate. Queste ultime per onorare i suoi 18 anni, il 21 gennaio alle 12 spareranno da tutte le caserme 21 colpi a salve.

A causa della pandemia però i festeggiamenti saranno rimandati. Non avranno luogo né la cena di gala a Palazzo né l’evento che il Governo è solito organizzare in queste occasioni nella nuova biblioteca Deichman Bjorvika di Oslo.

Chi è la Principessa Ingrid Alexandra

Ingrid Alexandra è la figlia primogenita del Principe ereditario Haakon di Norvegia e della Principessa Mette-Marit di Norvegia, quindi seconda nella linea di successione al trono. È nipote degli attuali Sovrani di Norvegia. Ha già partecipato a numerosi eventi di Corte e ogni anno si affaccia sul balcone del Palazzo Reale il 17 maggio, nel Giorno della Costituzione norvegese. Il 12 febbraio 2016 la Principessa si è prestata come ultima tedofora ai II Giochi olimpici giovanili invernali disputati a Lillehammer.