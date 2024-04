Fonte: Getty Images La Principessa Amalia D'Olanda

La determinazione di una Regina con la dolcezza di una Principessa: lei è Amalia D’Olanda, erede al Trono e figlia dell’affascinante Maxima, che al suo primo banchetto di Stato ha letteralmente illuminato la scena. La sua prima cena diplomatica ufficiale si è tenuta il 17 aprile per celebrare la visita di Re Felipe e della Regina Letizia di Spagna e, per l’occasione, ha indossato una preziosa tiara di rubini con centrale decorato con inserti a forma di piume di pavone. Per il suo debutto al Palazzo Reale di Amsterdam ha scelto una combinazione di gioielli incredibili che hanno messo in risalto la sua bellissima carnagione e la chioma bionda acconciata naturalmente con uno chignon basso.

Amalia D’Olanda, mantello blu notte da futura Regina

Era la sua prima volta ma Amalia D’Olanda non ha di certo sfigurato, anzi, si è mossa con grande maestria tra le tante teste coronate che hanno affollato la sua dimora. La scelta della tiara di rubini non stupisce, tanto che pare essere uno dei suoi pezzi preferiti e che porta con una certa frequenza. Ha indossato lo stesso monile, infatti, anche in occasione delle nozze Reali tra il Principe ereditario Hussein e la Principessa Rajwa di Giordania celebrate a giugno 2023. E, per la cena più importante, ha portato un lungo mantello blu notte abbinato a quello di sua madre – la Regina Maxima – di Letizia di Spagna, della Principessa Beatrice e della Principessa Margherita dei Paesi Bassi.

La figlia maggiore della Regina Maxima e del Re Guglielmo Alessandro ha indossato la sua prima tiara nel 2022 al gala per il 18° compleanno della Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia, dove ha indossato la tiara della stella olandese, la stessa che ha portato sul capo Maxima D’Olanda in occasione del suo matrimonio nel 2002. Sembra inoltre che sia uno dei suoi accessori preferiti, dato che sua mamma era solita fargliela indossare fin da bambina.

Fonte: Getty Images

Ospitare i Reali di Spagna e partecipare al suo primo banchetto di Stato è stata una scelta davvero appropriata per Catharina-Amalia, che ha un rapporto molto particolare con gli iberici. Ha infatti vissuto in Spagna per molto tempo e recentemente, dopo che era stata costretta a lasciare Amsterdam a seguito di un problema legato alla sicurezza che l’ha condotta a lasciare il suo Paese e rifugiarsi altrove dove pare che si stia trovando benissimo.

Perché ha scelto di vivere in Spagna

È stata una scelta naturale, per lei, che ha una madre originaria dell’Argentina. La Principessa Amalia parla infatti correntemente la lingua e questa è anche la terra dove si sono conosciuti e innamorati i suoi genitori. I Sovrani d’Olanda si sono infatti incontrati per la prima volta a Siviglia e da quel momento non si sono più lasciati.

A parlare del suo soggiorno in Spagna è stato il padre Guglielmo Alessandro: “L’anno scorso le circostanze le hanno richiesto di vivere a Madrid. Da lì ha potuto continuare i suoi studi all’Università di Amsterdam. Ciò è stato possibile grazie al gentile impegno di molti dei vostri connazionali e voi stessi”, ha sottolineato il Monarca. “Una toccante dimostrazione di amicizia in un momento difficile. Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a Voi e a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare tutto questo”.