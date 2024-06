Maxima d’Olanda brilla a New York con l’abito multicolor

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Re Guglielmo e la Regina Maxima d’Olanda sono stati negli Stati Uniti per un tour Reale. E la Regina non si è smentita in fatto di look, optando per outfit colorful e glamour. Come a New York, con l’abito multicolor, difficilissimo da portare ma non per lei. Un tripudio di giallo, rosso e viola, con top, gonna lunga, fiocco in vita, scarpe con plateau e pochette abbinate.

Maxima d’Olanda, il look multicolor a New York

Fonte: IPA

La visita ufficiale di Re Guglielmo e della Regina Maxima d’Olanda negli Stati Uniti è stata accolta positivamente: la coppia si è concessa, oltre agli impegni ufficiali, delle passeggiate in giro per la Grande Mela, osservando i luoghi più famosi. A New York, il 13 giugno, la Regina Maxima dei Paesi Bassi, in occasione del ricevimento al The Spiral in Hudson Yards, ha sfoggiato un abito midi in crêpe multicolor: il vestito costa più di 2300 euro, ed è firmato da Carolina Herrera.

All’abito midi ha abbinato una pochette in raso rosso, della maison Valentino, con décolleté con plateau in vernice rossa di Yves Saint Laurent. Minimal, invece, gli accessori: orecchini, bracciali, nessuna collana. Acconciatura classica, e make-up illuminante per la Regina al fianco del marito, Re Guglielmo. Questo look colorful è promosso a pieni voti: tra l’altro, è in palette con la carnagione della Regina.

Il look glamour, coordinato con Re Guglielmo

Fonte: Getty Images

Turisti a New York. Come anticipato, oltre agli impegni ufficiali, il Re e la Regina si sono goduti il momento: i Reali si sono persino fermati nei parchi della città per concedersi dei selfie. Il tour, che è durato quattro giorni, ha permesso alla coppia di conoscere i newyorchesi: molti hanno sottolineato l’accoglienza calorosa e il Re Guglielmo e la Regina Maxima d’Olanda si sono fermati a stringere la mano di molti. “È davvero il loro stile: sono molto aperti”. La passeggiata dei Reali è stata davvero accolta in modo incredibile: “Sono come noi. È stato un momento fantastico da vedere. Nonostante fama e potere, hanno interagito come semplici esseri umani”, hanno raccontato i presenti a T&C. Per l’evento, la Regina e il Re si sono coordinati: lo stesso colore, ma di diversa tonalità. Per Maxima d’Olanda, clutch verde e le pumps Gianvito Rossi (sul tono verde scuro, brand amatissimo da Kate Middleton e dalla Regina Letizia), ambedue gli accessori li ha già sfoggiati in passato.

Il tour Reale negli Stati Uniti

Cosa hanno fatto la Regina Maxima d’Olanda e Re Guglielmo durante il tour negli Stati Uniti? A New York si sono recati presso il quartiere di Brooklyn, dove hanno interagito con i residenti, visitando alcune delle attività commerciali. Poi, l’incontro al Newlab nei Brooklyn Navy Yards e anche al NY Creates, un centro tecnologico per la ricerca e lo sviluppo di semiconduttori. Martedì 11 giugno si sono invece fermati a Savannah per incontrare il sindaco Van Johnson, dove hanno avuto l’occasione di scoprire la Savannah State University e infine concludere la visita al porto. Ad Atlanta, invece, hanno avuto un incontro con il governatore Brian Kemp.