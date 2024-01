Kate Middleton fuori dai giochi, sostituita da Ingrid Alexandra di Norvegia

Fonte: IPA Chi è la bellissima Ingrid Alexandra di Norvegia che sfida le altre Principesse

Kate Middleton è ricoverata dal 16 gennaio alla London Clinic per un intervento all’addome non meglio specificato. La degenza in ospedale sarà ancora lunga, ma soprattutto la convalescenza a casa durerà mesi. E all’orizzonte si affacciano nuove Principesse, come Ingrid Alexandra di Norvegia, pronte a rubarle la scena, sempre se ci riusciranno.

Kate Middleton, le conseguenze dell’assenza

Kate Middleton insomma sarà fuori dai giochi almeno fino a dopo Pasqua, ossia fino alla fine di marzo. La sua lunga convalescenza preoccupa, anche se pare che dopo l’intervento si stia riprendendo bene. Anche grazie alla qualità delle cure mediche, ma anche grazie al sostegno di suo marito William che ha addirittura posticipato gli impegni di Corte per stare accanto a lei e per badare ai figli. Poi c’è sua mamma Carole Middleton che si è messa subito a sua diposizione per curare i nipotine. E infine può contare sulla sorella Pippa Middleton, oltre che sulle amiche più fidate.

La sparizione dalle scene di Kate ha avuto una grandissima risonanza, soprattutto considerando le circostanze allarmanti. E non vi è dubbio che il suo ritorno farà altrettanto clamore. Dopo mesi di assenza la curiosità di rivederla e come eventualmente la malattia l’ha cambiata sarà addirittura morbosa. Come è accaduto a Charlene di Monaco, quando nel 2021 fu colpita da una gravissima infezione.

Ingrid Alexandra di Norvegia, sostituta di Kate Middleton

Ma nel frattempo il vuoto che Kate lascia sul palco del jet set sarà indubbiamente conteso, anche involontariamente, da altre Principesse. Un’ottima candidata in tal senso è Ingrid Alexandra di Norvegia, primogenita del Principe ereditario Haakon di Norvegia e della Principessa Mette-Marit.

Ingrid ha appena compiuto 20 anni, è nata infatti il 21 gennaio 2004, e da quando ne ha 18 si è distinta per la sua bellezza e per la sua eleganza. E per una certa somiglianza proprio con Kate Middleton, sia nei tratti del viso, sia nello stile che nel portamento. Insomma, potrebbe essere tranquillamente sua sorella minore tanto le sono simili.

Al 18esimo di Christian di Danimarca, il figlio della Regina Mary, ha incantato tutti al Palazzo Christiansborg di Copenaghen, indossando un abito color pastello di sua madre che la faceva sembrare una sorta di fatina.

La prima volta che è stata fotografata con la tiara di Perle Boucheron, per il ritratto ufficiale della maggiore età, Ingrid era elegantissima con un abito di gala blu navy, anche quello preso in prestito dall’armadio di sua madre, Matte-Marit. E poi le foto col tailleur pantaloni dove sembra la copia perfetta di Kate. Per non parlare del vestito da sera vintage con pietre dure di Lanvin, che Mette-Marit indossò al concerto per i Premi Nobel nel 2004.