Martha Stewart, icona beauty a 80 anni. Il suo segreto di bellezza è una maschera che puoi comprare anche tu

Fonte: Getty Images La maschera viso preferita da Martha Stewart

L’età è solo un numero, sembra una frase retorica, ma se si guarda il viso di Martha Stewart diventa una certezza. La conduttrice televisiva che il prossimo agosto compirà 82 anni sfoggia un viso liscio e idratato, tutto merito della maschera facciale Mario Badescu.

Il trattamento di bellezza preferito dalla star americana è il prodotto da tenere d’occhio, non solo per i risultati visibili sul volto di Martha Stewart ma anche per il prezzo conveniente. La maschera al collagene costa poco più di 20 euro e in poco tempo è pronta a diventare il tuo segreto di bellezza.

Puoi acquistarla qui

Il collagene mantiene la pelle liscia e idratata

Una vita trascorsa davanti alla telecamera, Martha Stewart non resiste neanche all’obiettivo: ne sono testimonianza i diversi primi piani in cui la sua pelle appare brillante e senza rughe. A rendere la sua cute impeccabile a quasi 82 anni non è il bisturi, come ha affermato più volte la stessa conduttrice, ma l’utilizzo costante di prodotti di bellezza ben collaudati. Infatti, tra i suoi preferiti c’è la maschera di Mario Badescu a cui si affida da diversi decenni.

Il prodotto al collagene ha il vantaggio di ripristinare la consistenza e l’elasticità della pelle utilizzando elementi naturali. Proprio per questo Martha Stewart non riesce a rinunciare alla maschera non solo ricca di collagene, ma anche di argilla caolino, farina d’avena ed estratto di alghe rosse. Ogni ingrediente è in grado di prendersi cura di un singolo aspetto del derma. Il collagene ad esempio regala alla cute la giusta idratazione riuscendo allo stesso tempo a rimpolparla: l’argilla invece ha un’azione purificante perché elimina lo sporco accumulato durante il giorno e purifica il pori dal sebo in eccesso.

Arrossamenti e infiammazioni sono frequenti quando si parla di pelle e la farina d’avena è l’ingrediente irrinunciabile per attenuare i rossori e idratare. Per avere una pelle sana e ridurre le piccole rughe la maschera può contare sulla presenza delle alghe rosse e dell’ossido di zinco: ricchi di antiossidanti, aiutano a mantenere in salute il derma perché creano un film protettivo che impedisce la perdita d’acqua. Il risultato? Un viso luminoso, liscio, elastico, pronto a dire addio a una carnagione opaca e spenta.

La trovi a un prezzo conveniente qui

Una pelle luminosa e impeccabile in poche mosse

Il marchio del chimico rumeno si contraddistingue per creare trattamenti personalizzati in base alla pelle dei clienti ricorrendo a prodotti a base vegetale il cui obiettivo è quello di nutrire e ridare luminosità alla cute. La maschera al collagene proprio per la sua facilità d’utilizzo è il prodotto da inserire nella tua skincare routine. Basta applicare la quantità necessaria su tutto il viso facendo attenzione ad evitare la zona del contorno occhi. Una volta lasciata agire per circa 5-10 minuti, non ti resta che sciacquare con acqua tiepida e asciugare tamponando il viso. Martha Stewart, famosa per i suoi programmi di cucina e di lifestyle è l’esempio di come prendersi cura costantemente della propria pelle con i prodotti giusti aiuti a preservarla e ad avere un aspetto luminoso senza ricorrere al bisturi.

Puoi acquistarla su Sephora a 21,50€

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram