Come organizzare una casa a prova di terza età? Per accogliere una persona anziana, un’abitazione deve essere arredata seguendo alcune regole fondamentali.

A svelarle è Habitissimo che ha stilato alcuni punti importanti da rispettare. Per prima cosa è sempre meglio prediligere gli immobili che si trovano al piano terra oppure a piani raggiungibili con l’ascensore e senza la presenza di barriere architettoniche.

L’ostacolo peggiore per una persona anziana infatti sono le scale, ma il problema si può risolvere facilmente installando un seggiolino elettrico che consenta di spostarsi comodamente. Sul mercato esistono moltissimi modelli che si adattano a qualsiasi tipologia di scala, da quella più complessa a quella dritta, sia per esterni che per interni.

Solitamente il costo per l’acquisto e l’installazione si aggira fra i 4 mila e i 15 mila euro a seconda del modello scelto. Fortunatamente l’ultima legge finanziaria ha previsto alcune detrazioni fiscali per l’acquisto di tali macchinari.

Fate molta attenzione anche alle maniglie di supporto e ai corrimani presenti nei punti più critici della casa, come il bagno, il letto e le scale. Sul pavimento è importante prevedere delle superfici antiscivolo e delle luci di cortesia che consentiranno alla persona anziana di orientarsi anche di notte.

Un’abitazione studiata per la terza età deve prevedere anche un sistema di telesoccorso per poter chiedere aiuto in caso di problemi, in particolare se la persona anziana trascorre molto tempo da sola in casa. Come per i montascale nei negozi e online sono presenti diversi modelli fra cui scegliere a seconda delle esigenze, tutti molto facili da utilizzare.

In ogni caso è buona norma lasciare a portata di mano alcuni oggetti che possono risultare utili, come il telefono, che dovrà essere semplice, con numeri programmati e tasti molto grandi. Infine un aiuto in più può arrivare dalla domotica, che consente di organizzare la casa e controllare alcune funzioni anche da lontano utilizzando lo smartphone.