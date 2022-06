Pelle irritata post depilazione: rimedi naturali da usare dopo la ceretta

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Cause dell’irritazione post depilazione

L’irritazione post depilazione o epilazione è soggettiva e dipende dal proprio tipo di pelle; dopo la ceretta o in generale dopo la depilazione, la pelle tende ad arrossarsi anche molto. La pelle delicata, chiara, sensibile è infatti sicuramente più predisposta a sviluppare arrossamenti più o meno estesi. Inoltre, alcuni metodi per eliminare i peli superflui possono aggravare il problema: in alcune persone la pelle si irrita di più utilizzando la ceretta, mentre per altre risulta poco tollerato l’uso del rasoio.

In genere l’irritazione post depilazione è un fenomeno normale, dato dallo strappo o dal taglio del pelo che porta a un piccolo trauma a livello del bulbo pilifero. Se invece la pelle si irrita usando creme depilatorie, è possibile si tratti di una reazione di sensibilità a uno o più ingredienti del prodotto.

Una lieve irritazione dopo la depilazione è perfettamente naturale ma bisogna prestare attenzione quando l’infiammazione diventa più importante. Soprattutto nelle zone più delicate del corpo, come ad esempio l’inguine, l’infiammazione del bulbo può portare a follicolite, una piccola infezione che provoca la formazione di lesioni simili a brufoli. La follicolite può portare alla formazione di cisti più o meno grandi e dolorose che possono lasciare macchie scure e cicatrici dopo la guarigione.

Come prevenirla

Per prevenire l’irritazione post epilazione è importante innanzitutto scegliere il metodo di depilazione più adatto per la propria pelle e utilizzarlo nel modo giusto, sperimentando tra i diversi sistemi e optando per quello che dà meno problemi. In generale, la ceretta è uno tra i metodi più tollerati, ma se si ha la pelle particolarmente delicata è sicuramente meglio venga eseguita dall’estetista. Se non si ha modo di rivolgersi a una professionista, si può optare per la sugaring fai da te, una ceretta da preparare a casa con acqua, zucchero e succo di limone.

Se ci si depila a casa con epilatori elettrici, attenzione a regolare in modo adeguato la velocità delle pinzette e a pulire con cura sia la pelle sia l’epilatore prima e dopo la depilazione. Una scarsa igiene può infatti portare a infezioni a livello dei bulbi piliferi e a follicolite.

Quando invece la pelle appare arrossata e gonfia dopo aver usato una crema depilatoria, potrebbe trattarsi di una reazione di sensibilità. Il consiglio in questo caso è quello di sospendere l’uso del prodotto e di provare a cambiare marca o metodo di depilazione.

Nonostante tutti gli accorgimenti, però, una lieve irritazione comparirà ugualmente ed è assolutamente normale; per prevenirla o alleviarla esistono rimedi naturali per evitare la formazione dei classici puntini rossi post depilazione o farli scomparire in fretta.

Rimedi naturali

Olio di iperico

L’olio di iperico o oleolito di iperico è un olio vegetale in cui sono stati fatti macerare fiori di iperico. Si può preparare a casa ma si trova anche facilmente in vendita in erboristeria e si tratta di un eccellente rimedio naturale contro tutte le affezioni cutanee, inclusa l’irritazione post depilazione. Per godere dei benefici di questo splendido olio è sufficiente applicarne una piccola quantità sulla zona appena depilata, per dare sollievo alla pelle arrossata.

Olio di calendula

L’olio di calendula è sempre un oleolito, dunque un prodotto ottenuto dalla macerazione dei fiori di calendula in olio di oliva o in altro olio vegetale. La calendula è una pianta emolliente e lenitiva, perfetta per alleviare le irritazioni della pelle. Come l’olio di iperico, anche quello di calendula si trova facilmente in qualsiasi erboristeria e apporta benefici semplicemente massaggiandolo sulla pelle dopo la ceretta.

Olio essenziale di lavanda

L’olio essenziale di lavanda è un potente rimedio naturale contro tutte le irritazioni della pelle. Viene venduto in erboristeria in piccole bottiglie di vetro scuro con contagocce e basta aggiungerne due gocce a un cucchiaio di olio da massaggiare dopo la depilazione. Per un’azione ancora più calmante, l’olio essenziale di lavanda si può aggiungere all’oleolito di iperico o a quello di calendula, così da potenziarne l’effetto.

Camomilla

La camomilla è una pianta ricca di proprietà e benefici per la salute e il benessere di tutto il corpo, inclusa la pelle. Con la camomilla si possono preparare tisane, oli cosmetici e dai suoi fiori si ottiene anche un prezioso olio essenziale. Chi ha la pelle molto delicata e non tollera l’untuosità dell’olio in estate, può utilizzare l’infuso di camomilla contro le irritazioni. Per prepararlo è sufficiente versare una tazza di acqua calda su una manciata di fiori essiccati di camomilla; si lascia poi il tutto in infusione per circa dieci minuti e si filtra con un colino. Prima di utilizzare l’infuso bisogna farlo raffreddare, dunque meglio prepararlo con un po’ di anticipo. Dopo la ceretta, si applica sulla pelle con una spugnetta o con del cotone. La camomilla è perfetta per il corpo e per il viso, anche nelle zone più delicate come l’inguine e le ascelle e, oltre ad alleviare l’irritazione post depilazione può aiutare a prevenire la follicolite.

Gel d’aloe

Il gel di aloe vera è un altro ottimo rimedio contro le irritazioni post depilazione ed è perfetto da usare d’estate perché leggero e rinfrescante. Si tratta di un prodotto naturale che si ottiene dalle foglie di aloe, facilmente reperibile in erboristeria e nei negozi che trattano cosmetici. Applicato sulla pelle con un leggero massaggio subito dopo la ceretta, il gel d’aloe aiuta a calmare l’irritazione senza ungere. Per un effetto più strong, si può aggiungere olio essenziale di lavanda o di essenza di camomilla: ne basta una goccia per ogni cucchiaio di gel.